Самотню Дженніфер Лопес помітили за пошуками будинку

Джей Ло мріє знайти будинок менший, ніж їхній з Беном Аффлеком маєток у Бель-Ейрі, але не менш розкішний. Нещодавно вона оглянула три об'єкти в Беверлі-Гіллз і Брентвуді.

55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес зайнята пошуками нового житла після того, як подала на розлучення і разом із Беном Аффлеком виставила на продаж розкішний родинний маєток у Бель-Ейр за $68 млн. Знаменитість разом із рієлтором помітили за оглядом кількох будинків у районах Беверлі-Гіллз і Брентвуд у Лос-Анджелесі, пише Daily Mail. До речі, у Брентвуді розташований новий будинок і Бена Аффлека, який він купив за $20 млн.

Дивитися три неймовірно розкішні будинки, хоч і менші, ніж її останній особняк, Лопес одягла синю фланелеву сорочку в клітинку, широкі рвані джинси і грубі коричневі замшеві черевики на платформі. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами і коричневою шкіряною сумкою Hermes Birkin.

Оскільки погода стала прохолоднішою, Лопес одягла зручний коричневий кардиган із чорними візерунками.

Усі три об'єкти нерухомості, які подивилася артистка, мають просторі задні двори, великі басейни та багато кімнат. Так, у першого маєтку була величезна петляюча під'їзна доріжка і секретний чорний вхід і вихід. На території розташований великий басейн із терасою, дві криті зони відпочинку та сад із пішохідною доріжкою.

На черепичному даху будинку встановлено сонячні батареї, а вся територія облаштована так, щоб створити максимум комфорту.

Другий будинок, у Беверлі-Гіллз, може похвалитися затіненим басейном, спа-салоном і тенісним кортом на задньому дворі. На території також є гостьовий дім пристойних розмірів.

Третій маєток виявився меншим від двох інших, але не менш комфортним. Він має більш сучасний вигляд, багато дерев на задньому дворі та басейн, оточений цегляною терасою. Нерухомість розташована між двома великими будинками, за ним — кільцева розв'язка.

Поки Лопес шукає новий дім, Аффлек ще з вересня обживається у своєму новому помешканні, неподалік від маєтку колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Тим часом спільний дім, який пара намагається продати, перебуває на ринку вже майже 150 днів. Нерухомість, відома як Crestview Manor, охоплює головний будинок із 12 спальнями і 24 ванними кімнатами, гостьовий пентхаус, а також двокімнатну сторожку, будинок доглядача і гараж на 12 автомобілів.

Серед зручностей — бар, домашня тренажерна зала, спортивна зала, боксерський ринг, баскетбольний майданчик і майданчик для піклболу, а також парковка на 80 автомобілів.

Аффлек і Лопес, які наразі працюють над посередництвом у своєму розлученні з адвокаткою Лорою Вассер, отримали і прийняли пропозицію в розмірі $64 млн від пари з Нью-Джерсі, але в останній момент угода застопорилася.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Гарнер не хоче спілкуватися з Дженніфер Лопес після розлучення співачки.