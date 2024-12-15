"Не хоче знати": Бен Аффлек встановив спеціальний фільтр, щоб забути Лопес, — ЗМІ

Аффлек відновив роман із співачкою у 2021 році після "перерви" в майже два десятиліття. Втім, Джей Ло подала на розлучення в серпні 2024 після двох років офіційного шлюбу.

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Оскароносний актор Бен Аффлек вжив спеціальні заходи, щоб нічого не нагадувало йому про Дженніфер Лопес після їхнього розриву. Про це пише Daily Mail.

Поки зіркова пара продовжує узгоджувати умови свого розлучення, вони були змушені працювати разом, щоб просувати свій новий фільм "Нестримні", у якому Джей Ло знялася в головній ролі, а Аффлек став продюсером.

Втім, поза роботою актор спеціально встановив фільтр на своєму телефоні, щоб блокувати будь-які згадки про артистку та їхнє розставання, оскільки його "не цікавить" ніщо, що вона може сказати про їхню другу спробу побудувати стосунки, яка виявилася невдалою.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

"Бен не заглядає в інтернет — особливо про своє розлучення з Джей Ло. Він уникає соцмереж і не клікає на щось, повʼязане з нею. Насправді у нього на телефоні є фільтр JLo, щоб браузер не показував нічого, що містить її ім’я. Бен не сказав жодного слова про неї чи їхній розрив, і він не хоче знати, що вона говорить про нього", — розповів інсайдер.

4 листопада актор та продюсер порушив мовчання після їхнього розриву, щоб похвалити "чудову" гру Джей Ло в ролі Джуді Роблз у спортивній драмі.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

"Бен не хоче, щоб їхні стосунки зіпсували ажіотаж щодо фільму та її виступу", — говорило джерело.

Нагадаємо, хто із зірок розлучився у 2024 році.

Також Фокус писав про ставлення Бена Аффлека до стосунків після розриву з Джей Ло.