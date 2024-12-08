Джей Ло, Наталі Портман та Софі Тернер: хто із зірок розлучився у 2024 році

За їхніми історіями кохання стежили мільйони людей у всьому світі. Втім, "проблеми в раю" також бувають.

У 2024 люди традиційно одружувалися та розлучалися, переживали різноманітні моменти життя, а особлива увага завжди прикута до зірок. Фокус пригадує, чиє кохання не пережило цей рік.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Навесні 2024 року в мережі активно почали ширитися чутки про розрив Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Спочатку співачка сама зʼявилася на Met Gala 2024. Згодом фанати зрозуміли, що вже понад місяць Аффлек та Лопес не виходили разом у світ. Згодом Page Six отримали інформацію про те, що оскароносний актор дуже шкодує про шлюб з Джей Ло, він "схаменувся" та розуміє, що все йде до кінця.

Ще однією причиною запідозрити, що "в раю є проблеми", став продаж маєтку зірок та інших спільних речей. Актор та співачка не коментували публічно своє особисте життя, проте вже 19 серпня Лопес офіційно подала на розлучення.

Цікаво, що це був другий шанс для їхніх почуттів. На початку 2000-х Бен та Джен зустрічалися та майже одружилися, проте розійшлися за кілька годин до весілля. У 2021 вони примирилися, а через рік відгуляли весілля.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Getty

Ліза Боне та Джейсон Момоа

Колишня дружина Ленні Кравіца та зірка фільму "Аквамен" одружилися у 2017 році, хоча почали стосунки задовго до цього — у 2005. Уже у 2022 стало відомо, що зірки вирішили закінчити свою спільну історію, проте остаточно процес розлучення був завершений влітку 2024.

У Лізи Боне та Джейсона Момоа двоє дітей: 17-річна Лола та 15-річний Накоа-Вулф. Як відомо, процес розлучення пройшов без скандалів і вони спокійно домовилися про розподіл спільного майна.

"Ми всі відчули тиск і зміни в ці трансформаційні часи, коли розгортається революція. І наша сім'я не є винятком — вона відчуває і зростає внаслідок сейсмічних зрушень, що відбуваються", — заявили тоді Боне та Момоа.

Наразі ж актор зустрічається з Андрією Архоною. Момоа та його нова обраниця оприлюднили свій роман у травні 2024 року після поїздки до Японії. Джейсон написав, що він був вдячний за можливість поділитися "ще однією дивовижною пригодою з mi amor", маючи на увазі кохану.

Ліза Боне та Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Cardi B та Offset

Епатажна реперка Cardi B у цьому році подала на розлучення зі своїм чоловіком після семи років шлюбу. Що цікаво, артистка оголосила про третю вагітність через день після цього.

Вагітна Cardi B домагається опіки над їхніми спільними дітьми, дворічним сином Вейвом Сетом і шестирічною донькою Калче Кіарі.

Cardi B та Offset Фото: Getty Images

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє

Влітку 2023 року акторка ізраїльського походження подала документи на розлучення з французьким хореографом Бенджаміном Мільпʼє на фоні його ймовірних зрад. Лише в березні 2024 року джерела офіційно підтвердили чутки.

Наталі Портман подала заяву на розлучення в липні 2023 року, а сам процес розлучення було завершено в лютому 2024 у Франції, де зірка екрану тоді жила зі своїми дітьми: 12-річним сином Алефом і 7-річною донькою Амалією.

Наталі Портман та Бенджамін Мільпʼє Фото: Getty Images

Інес де Рамон та Пол Веслі

Нова дівчина Бреда Пітта та зірка серіалу "Щоденники вампіра" розійшлися у 2022 році, проте остаточно процес їхнього розлучення завершився навесні 2024.

Згідно з документами, Інес відмовилася від будь-яких майбутніх виплат подружніх або партнерських аліментів і попросила відновити своє колишнє ім'я.

Дизайнерка прикрас зустрічається з Бредом Піттом з осені 2022 року. Пара вже неодноразово разом виходила на публіку, не приховуючи свій роман.

Інес де Рамон та Пол Веслі Фото: Getty

Айла Фішер та Саша Барон Коен

Про розлучення після 14 років шлюбу пара повідомила 5 квітня 2024. Британський комедійний актор і австралійська акторка зазначили: "Після довгого тенісного матчу, який тривав понад двадцять років, ми нарешті кладемо наші ракетки. У 2023 році ми спільно подали заяву про розірвання шлюбу".

У колишньої пари є донька Олівія, донька Елул та син Монтгомері Мозес.

Айла Фішер та Саша Барон Коен Фото: Getty Images

Софі Тернер та Джо Джонас

Американський співак та британська акторка врегулювали всі проблемні питання восени 2024 року, проте подробиці угоди не розголошуються. У них дві доньки — чотирирічна Вілла і дворічна Дельфіна.

Софі Тернер уже щаслива в нових стосунках із британським аристократом Перегріном Пірсоном.

Софі Тернер та Джо Джонас Фото: Getty

Також Фокус писав про гучні розлучення 2023 року.