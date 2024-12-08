Джей Ло, Натали Портман и Софи Тернер: кто из звезд развелся в 2024 году

За их историями любви следили миллионы людей во всем мире. Впрочем, "проблемы в раю" также бывают.

В 2024 люди традиционно женились и расставались, переживали различные моменты жизни, а особое внимание всегда приковано к звездам. Фокус вспоминает, чья любовь не пережила этот год.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Весной 2024 года в сети активно начали распространяться слухи о разрыве Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Сначала певица сама появилась на Met Gala 2024. Впоследствии фанаты поняли, что уже больше месяца Аффлек и Лопес не выходили вместе в свет. Впоследствии Page Six получили информацию о том, что оскароносный актер очень жалеет о браке с Джей Ло, он "опомнился" и понимает, что все идет к концу.

Еще одной причиной заподозрить, что "в раю есть проблемы", стала продажа имения звезд и других общих вещей. Актер и певица не комментировали публично свою личную жизнь, однако уже 19 августа Лопес официально подала на развод.

Интересно, что это был второй шанс для их чувств. В начале 2000-х Бен и Джен встречались и почти поженились, однако разошлись за несколько часов до свадьбы. В 2021 они примирились, а через год отгуляли свадьбу.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

Лиза Боне и Джейсон Момоа

Бывшая жена Ленни Кравица и звезда фильма "Аквамен" поженились в 2017 году, хотя начали отношения задолго до этого — в 2005. Уже в 2022 стало известно, что звезды решили закончить свою совместную историю, однако окончательно процесс развода был завершен летом 2024.

У Лизы Боне и Джейсона Момоа двое детей: 17-летняя Лола и 15-летний Накоа-Вулф. Как известно, бракоразводный процесс прошел без скандалов и они спокойно договорились о разделе общего имущества.

"Мы все почувствовали давление и изменения в эти трансформационные времена, когда разворачивается революция. И наша семья не является исключением — она чувствует и растет в результате происходящих сейсмических сдвигов", — заявили тогда Боне и Момоа.

Сейчас же актер встречается с Андрией Архоной. Момоа и его новая избранница обнародовали свой роман в мае 2024 года после поездки в Японию. Джейсон написал, что он был благодарен за возможность поделиться "еще одним удивительным приключением с mi amor", имея в виду возлюбленную.

Лиза Боне и Джейсон Момоа Фото: Getty Images

Cardi B и Offset

Эпатажная рэперша Cardi B в этом году подала на развод со своим мужем после семи лет брака. Что интересно, артистка объявила о третьей беременности через день после этого.

Беременная Cardi B добивается опеки над их общими детьми, двухлетним сыном Вейвом Сетом и шестилетней дочерью Калче Киари.

Cardi B и Offset Фото: Getty Images

Натали Портман и Бенджамин Мильпье

Летом 2023 года актриса израильского происхождения подала документы на развод с французским хореографом Бенджамином Мильпье на фоне его вероятных измен. Лишь в марте 2024 года источники официально подтвердили слухи.

Натали Портман подала заявление на развод в июле 2023 года, а сам бракоразводный процесс был завершен в феврале 2024 во Франции, где звезда экрана тогда жила со своими детьми: 12-летним сыном Алефом и 7-летней дочерью Амалией.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье Фото: Getty Images

Инес де Рамон и Пол Уэсли

Новая девушка Брэда Питта и звезда сериала "Дневники вампира" разошлись в 2022 году, однако окончательно процесс их развода завершился весной 2024 года.

Согласно документам, Инес отказалась от любых будущих выплат супружеских или партнерских алиментов и попросила восстановить свое прежнее имя.

Дизайнер украшений встречается с Брэдом Питтом с осени 2022 года. Пара уже неоднократно вместе выходила на публику, не скрывая свой роман.

Инес де Рамон и Пол Уэсли Фото: Getty

Айла Фишер и Саша Барон Коэн

О разводе после 14 лет брака пара сообщила 5 апреля 2024 года. Британский комедийный актер и австралийская актриса отметили: "После долгого теннисного матча, который длился более двадцати лет, мы наконец кладем наши ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении брака".

У бывшей пары есть дочь Оливия, дочь Элул и сын Монтгомери Мозес.

Айла Фишер и Саша Барон Коэн Фото: Getty Images

Софи Тернер и Джо Джонас

Американский певец и британская актриса урегулировали все проблемные вопросы осенью 2024 года, однако подробности сделки не разглашаются. У них две дочери — четырехлетняя Вилла и двухлетняя Дельфина.

А Софи Тернер уже счастлива в новых отношениях с британским аристократом Перегрином Пирсоном.

Софи Тернер и Джо Джонас Фото: Getty

Также Фокус писал о громких разводах 2023 года.