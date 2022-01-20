Стали известны настоящие причины разрыва Джейсона Момоа и Лизы Боне

Пара утверждает, что, несмотря на расставание, они будут любить друг друга и заботиться об их детях.

Разрыв одной из самых крепких пар Голливуда, Лизы Боне и Джейсона Момоа, которые расстались после 16 лет совместной жизни, произошел из-за личностных различий и занятости, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с бывшими партнерами.

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По словам инсайдера Us Weekly, это произошло из-за того, что Джейсон и Лиза были очень разными по темпераменту:

"Джейсон и Лиза были такими разными. Он – веселый, шумный и всегда в центре внимания, а Лиза всегда хладнокровная, спокойная и сдержанная. Эта энергия действительно начала вызывать трения, потому что они хотели жить другой жизнью. Джейсон хотел путешествовать и приключений , а Лиза предпочитала читать, писать стихи и готовить дома".

А вот информатор издания Entertainment Tonight утверждает, что причиной разрыва стало расстояние:

"Джейсон и Лиза довольно долго боролись за свои отношения. Когда Джейсон был на съемках "Аквамена 2", их разногласия и проблемы обострились. Его не было некоторое время, и это определенно добавило стресса в их отношения. Они по-прежнему любят и уважают друг друга".

[ + – ] Джейсон Момоа и Лиза Боне считались одной из самых красивых и крепких пар Голливуда Фото: Instagram prideofgypsies

Пара объявила о разрыве в совместном заявлении, которое Момоа опубликовал в своем Instagram, поскольку у Бонет нет учетных записей в социальных сетях.

"Мы все почувствовали давление и перемены этих трансформационных времен… Революция разворачивается – и наша семья – не исключение… Итак, мы делимся новостями нашей семи, что нас брак распался. Мы делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в печати, а для того, чтобы в нашей жизни мы могли делать это достойно и честно. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы учимся становиться… Наша непоколебимая преданность этой священной жизни и нашим детям", – говорилось в публикации, которая позе была удалена.

Напомним, Джейсон Момоа показал, как будет выглядеть новый Аквамен, а также продемонстрировал свои навыки серфинга.