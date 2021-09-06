Джейсон Момоа показал, как будет выглядеть новый Аквамен

В новом фильме Аквамен сменит не только костюм, но и предстанет с другим цветом волос.

42-летний американский актер Джейсон Момоа, сыгравший супергероя Аквамена в одноименном фильме, на своей странице в Instagram приоткрыл завесу пред поклонниками о том, каким он будет в продолжении фильма о сыне королевы Атланны Артуре Карри.

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Он опубликовал два снимка, на первом из которых позирует в костюме Аквамена, знакомом зрителям по первой части картины, а на втором – в обновленном образе. Как видно на фото, вместо классического зелено-золотого наряд, который максимально приближен к костюму Аквамена в оригинальных комиксах, супергерой наденет темно-синий наряд с хромированными вставками на руках, верхней части плеча, бедрах, сапогах и поясе.

"Второй раунд. Новый костюм. Больше действий. #Aquaman Aloha j", – подписал Момоа изображения.

[ + – ] Аквамен и его классический костюм, соответствующий комиксам Фото: Jason Momoa/Instagram [ + – ] Новый костюм Аквамена Фото: Jason Momoa/Instagram

Кроме костюма, главный герой поменяет и цвет волос. Еще в середине июля исполнитель роли Аквамена рассказал подписчикам, что перекрасится в светлый цвет.

[ + – ] Джейсон Момоа изменил оттенок волос ради новой роли

Режиссер фильма Джеймс Ван также разместил две новые фотографии на своей странице в Instagram вместе с некоторыми подробностями о происхождении так называемого стелс-костюма.

"Вот @prideofgypsies в классическом костюме #Aquaman И еще один его наряд — костюм-невидимка. Технология атлантов, основанная на маскирующей способности головоногих. Дэвид Лесли Джонсон и я были вдохновлены "синим костюмом" 80-х ", — поделился он в подписи.

Джейсон Момоа повторит роль Артура, он же Аквамен, в предстоящем продолжении кассового который вышел на экраны в 2018 году. Тогда по всему миру супергеройский боевик о приключениях сына смотрителя моряка и морской королевы Атланны собрал в мировом прокате $1,15 млрд, что делает его самым кассовым фильмом в Расширенной вселенной DC и самым кассовым фильмом, основанным на любом персонаже DC. Сейчас он занимает 23 место по прибыли за всю мировую киноисторию.

Новая картина будет называться "Аквамен и Затерянное Королевство". Кроме Момоа, в него вернутся Эмбер Херд, Патрик Уилсон, Темуера Моррисон, Дольф Лундгрен и Яхья Абдул-Матин II. Премьера фильма "Аквамен и Затерянное Королевство" запланирована на 16 декабря 2022 года.

Напомним, недавно Джейсон Момос, сыгравший кхала Дрого в "Игре престолов", написал, как сильно любит свою экранную супругу кхалиси.