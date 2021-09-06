Джейсон Момоа показав, як виглядатиме новий Аквамен

У новому фільмі Аквамен змінить не тільки костюм, але й постане з іншим кольором волосся.

42-річний американський актор Джейсон Момоа, який зіграв супергероя Аквамена в однойменному фільмі, на своїй сторінці в Instagram відкрив завісу перед шанувальниками про те, яким він буде в продовженні фільму про сина королеви Атланни Артура Каррі.

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Він опублікував два знімки, на першому з яких позує в костюмі Аквамена, знайомому глядачам за першою частиною картини, а на другому — в оновленому образі. Як видно на фото, замість класичного зелено-золотого наряду, який максимально наближений до костюма Аквамена в оригінальних коміксах, супергерой одягне темно-синій наряд із хромованими вставками на руках, верхній частині плеча, стегнах, чоботях і поясі.

"Другий раунд. Новий костюм. Більше дій. #Aquaman Aloha j", — підписав Момоа зображення.

[ + – ] Аквамен і його класичний костюм, який відповідає коміксам Фото: Jason Momoa/Instagram [ + – ] Новий костюм Аквамена Фото: Jason Momoa/Instagram

Крім костюма, головний герой змінить і колір волосся. Ще в середині липня виконавець ролі Аквамена розповів підписникам, що перефарбується в світлий колір.

[ + – ] Джейсон Момоа змінив відтінок волосся заради нової ролі

Режисер фільму Джеймс Ван також розмістив дві нові фотографії на своїй сторінці в Instagram разом із деякими подробицями про походження так званого стелс-костюма.

"Ось @prideofgypsies у класичному костюмі #Aquaman. І ще один його наряд — костюм-невидимка. Технологія атлантів, заснована на маскувальній здатності головоногих. Девід Леслі Джонсон і я були натхненні "синім костюмом" 80-х", — поділився він у підписі.

Джейсон Момоа повторить роль Артура, він же Аквамен, у майбутньому продовженні касового, який вийшов на екрани в 2018 році. Тоді по всьому світу супергеройський бойовик про пригоди сина доглядача моряка і морської королеви Атланни зібрав у світовому прокаті $1,15 млрд, що робить його найбільш касовим фільмом у Розширеному всесвіті DC і найкасовішим фільмом, заснованим на будь-якому персонажі DC. Зараз він посідає 23 місце за прибутком за всю світову кіноісторію.

Нова картина буде називатися "Аквамен і Загублене Королівство". Крім Момоа, в нього повернуться Ембер Герд, Патрік Вілсон, Темуера Моррісон, Дольф Лундгрен і Яг'я Абдул-Матін II. Прем'єра фільму "Аквамен і Загублене Королівство" запланована на 16 грудня 2022 року.

Нагадаємо, нещодавно Джейсон Момоа, який зіграв Кхала Дрого у "Грі престолів", написав, як сильно любить свою екранну дружину Кхалісі.