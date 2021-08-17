"Місяць мого життя!": Джейсон Момоа зізнався в любові Емілії Кларк (фото)

Емілія була екранною дружиною Джейсона в першому сезоні "Гри престолів".

Зірки "Ігри престолів" Джейсон Момоа й Емілія Кларк возз'єдналися на дні народження Девіда Беніоффа, відзвітувавши про приємну подію в своїх акаунтах в Instagram.

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На знімках, опублікованих акторами, Емілія сидить на колінах у Джейсона тащасливо посміхається на камеру. На одному з фото Момоа тримає Кларк на руках, і на тлі його масивної фігури дівчина здається зовсім мініатюрною.

"Коли ваше сонце і зірки заходять за місто, ви переконаєтеся, що він все ще може піднімати Кхалісі", — підписала знімок Емілія.

[ + – ] Джейсон Момоа і Емілія Кларк

"Місяць мого життяі! Ти чудова, люблю тебе назавжди", — написав у свою чергу Момоа, а також привітав Беніоффа з днем народження. Він поділився спільним знімком з шоураннером культового серіалу.

У "Грі престолів", яка транслювалася на каналі HBO вісім сезонів із 2011 по 2019 рік, Момоа зіграв Кхала Дрого, суперечливого чоловіка героїні Кларк, Дейнеріс Таргарієн, і ватажка дотракійців, який відрізнявся силою та непереможністю.

[ + – ] Кхал Дрого і його Кхалісі Фото: Кадр из фильма

Емілія не раз зізнавалася в інтерв'ю, що їй зовсім не подобається кінцівка серіалу. Наприклад, вона не в захваті від того, що її племінник, який став коханцем, Джон Сноу (Кіт Герінґтон) вбив її персонажа.

"Я дійсно співчувала їй. І так, мене дратувало, що Джону Сноу не довелося відповідати за це. Вбивство буквально зійшло йому з рук", — говорила вона.

У цілому фотографії Джейсона і Емілі зібрали понад 7 млн лайків, а шанувальники засипали акторів компліментами, зазначивши, що сумує за їхнім героями і що Кхал Дрого та його Кхалісі були найкрасивішою парою серіалу.

Раніше Емілія повідомила, що під час зйомок першого сезону серіалу, який зробив її всесвітньо відомою, вона перенесла інсульт, який розбив її прямо в спортзалі. У неї діагностували розрив аневризми, і 24-річна актриса перенесла тригодинну операцію.

Вона зазначила, що дуже сильно переживала через зйомки та через необхідність зніматися оголеною. В кінцевому підсумку цей стрес обернувся інсультом.