"Луна моей жизни!": Джейсон Момоа признался в любви Эмилии Кларк (фото)

Эмилия была экранной женой Джейсона в первом сезоне "Игры престолов".

Звезды "Игры престолов" Джейсон Момоа и Эмилия Кларк воссоединились на дне рождения Дэвида Бениоффа, отчитавшись о приятном событии в своих аккаунтах в Instagram.

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На снимках, опубликованных актерами, Эмилия сидит на коленях у Джейсона и счастливо улыбается на камеру. На одном из фото Момоа держит Кларк на руках, и на фоне его массивной фигуры девушка кажется совсем миниатюрной.

"Когда ваше солнце и звезды закатятся за город, вы убедитесь, что он все еще может поднимать кхалиси", – подписала снимок Эмилия.

[ + – ] Джейсон Момоа и Эмилия Кларк

"Луна моей жизни! Ты замечательная, люблю тебя навсегда", – написал в свою очередь Момоа, а также поздравил Бениоффа с днем рождения. Он поделился общим снимком с шоураннером культового сериала.

В "Игре престолов", которая транслировалась по каналу HBO восемь сезонов с 2011 по 2019 год, Момоа сыграл Кхала Дрого, противоречивого мужа героини Кларк, Дейенерис Таргариен и предводителя дотракийцев, который отличался силой и непобедимостью.

[ + – ] Кхал Дрого и его кхалиси Фото: Кадр из фильма

Эмилия не раз признавалась в интервью, что ей совершенно не нравится концовка сериала. Например, она не в восторге от того, что ее племянник, ставший любовником, Джон Сноу (Кит Харингтон) убил ее персонажа.

"Я действительно сочувствовал ей. И да, меня раздражало, что Джону Сноу не пришлось отвечать за это. Убийство буквально сошло ему с рук", – говорила она.

В общей сложности фотографии Джейсона и Эмили собрали свыше 7 млн лайков, а поклонники засыпали актеров комплиментами, отметив, что скучаю по их героям, и что Кхал Дрого и его кхалиси были самой красивой парой сериала.

Ранее Эмилия сообщила, что во время съемок первого сезона сериала, сделавшего ее всемирно известной, она перенесла инсульт, который разбил ее прямо в спортзале. У нее диагностировали разрыв аневризмы, и 24-летняя актриса перенесла трехчасовую операцию.

Она отметила, что очень сильно переживала из-за съемок и из-за необходимости сниматься обнаженной. В конечном итоге этот стресс обернулся инсультом.