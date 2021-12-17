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Настоящий Аквамен: Джейсон Момоа показал, как покоряет волны Тихого океана

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Джейсон Момоа
Фото: Getty Images | Джейсон Момоа

Звезда Голливуда вырос на Гавайях и, попадая на родину, не упускает возможности развлечься по полной.

42-летний американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа, который на прошлой неделе объявил о завершении съемок в продолжении супергеройского фильма "Аквамен", был замечен во время катания на волнах на доске в Тихом океане в штате Алоха (второе название Гавайев), сообщает People.

Он рассекал по волнам в паре черных шорт, демонстрируя атлетическое телосложение.

В разговоре с изданием Men's Health в ноябре 2020 года о своей спортивной фигуре Момоа просто сослался на "генетику".

"Гавайцы – большие люди. Я активно занимаюсь скалолазанием. Может, я обезьяна. Мне нравится, как это чувствуется. Мне нравится быть вверх ногами. В детстве я всегда любил лазить по деревьям и раскачиваться на ветру. Но поднимать тяжести – это непросто", – признавался он.

На своей родине Момоа не отдыхал, а работал. В середине ноября режиссер фильма "Аквамен и Затерянное королевство" Джеймс Ван перенес съемки из Соединенного Королевства на Гавайи, в бухту Халона Бич на острове Оаху.

Из пасмурной Великобритании съемки "Аквамена" перенесли на Гавайи

На данный момент съемки картины завершены.

"Ой, черт, это конец, Аквамен 2!", – сообщил Момоа у себя в Twitter-аккаунте.

Джейсон Момоа сообщил о завершении съемок фильма

Во время пребывания на родине он активно публиковал в соцсети фотографии с дорогими сердцу людьми и не скрывал того, насколько рад находится на Гавайях.

Джейсон Момоа на Гавайях

Ранее актер признавался, что работа над второй частью приключений Аквамена далась ему непросто. Момоа получил несколько травм.

"Я испортил свои глаза. У меня там что-то вроде порезалось, а потом мне нужно сделать операцию, у меня грыжа, у меня повреждены ребра. Меня просто бьют", – говорил он. Кроме того, во время съемок фильма Джейсон заболел коронавирусом, из-за чего на некоторое время работа была прекращена. Однако сразу же после выздоровления звезда по полной "оторвался" на афтепати премьеры "Дома Гуччи" в Лондоне.

Премьера картины "Аквамен и Затерянное королевство" запланирована на 16 декабря 2022 года. В ней зрители, кроме Момоа, увидят также Эмбер Херд, Николь Кидман, Патрика Уилсона и Дольфа Лундгрена.