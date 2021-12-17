Настоящий Аквамен: Джейсон Момоа показал, как покоряет волны Тихого океана
Звезда Голливуда вырос на Гавайях и, попадая на родину, не упускает возможности развлечься по полной.
42-летний американский актер гавайского происхождения Джейсон Момоа, который на прошлой неделе объявил о завершении съемок в продолжении супергеройского фильма "Аквамен", был замечен во время катания на волнах на доске в Тихом океане в штате Алоха (второе название Гавайев), сообщает People.
Он рассекал по волнам в паре черных шорт, демонстрируя атлетическое телосложение.
В разговоре с изданием Men's Health в ноябре 2020 года о своей спортивной фигуре Момоа просто сослался на "генетику".
"Гавайцы – большие люди. Я активно занимаюсь скалолазанием. Может, я обезьяна. Мне нравится, как это чувствуется. Мне нравится быть вверх ногами. В детстве я всегда любил лазить по деревьям и раскачиваться на ветру. Но поднимать тяжести – это непросто", – признавался он.
На своей родине Момоа не отдыхал, а работал. В середине ноября режиссер фильма "Аквамен и Затерянное королевство" Джеймс Ван перенес съемки из Соединенного Королевства на Гавайи, в бухту Халона Бич на острове Оаху.
На данный момент съемки картины завершены.
"Ой, черт, это конец, Аквамен 2!", – сообщил Момоа у себя в Twitter-аккаунте.
Во время пребывания на родине он активно публиковал в соцсети фотографии с дорогими сердцу людьми и не скрывал того, насколько рад находится на Гавайях.
Ранее актер признавался, что работа над второй частью приключений Аквамена далась ему непросто. Момоа получил несколько травм.
"Я испортил свои глаза. У меня там что-то вроде порезалось, а потом мне нужно сделать операцию, у меня грыжа, у меня повреждены ребра. Меня просто бьют", – говорил он. Кроме того, во время съемок фильма Джейсон заболел коронавирусом, из-за чего на некоторое время работа была прекращена. Однако сразу же после выздоровления звезда по полной "оторвался" на афтепати премьеры "Дома Гуччи" в Лондоне.
Премьера картины "Аквамен и Затерянное королевство" запланирована на 16 декабря 2022 года. В ней зрители, кроме Момоа, увидят также Эмбер Херд, Николь Кидман, Патрика Уилсона и Дольфа Лундгрена.