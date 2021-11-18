Джейсон Момоа излечился от коронавируса и повеселился на вечеринке "Дома Гуччи"

Звезда фильма "Аквамен" отплясывал под хит AC/DC без рубашки

42-летний актер Джейсон Момоа прилетел в Лондон, где побывал на специальном показе фильма "Дюна" и отправился на вечеринку после премьеры картины "Дом Гуччи", где, как оказалось, произвел фурор. Об этом пишет Daily Mail.

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2 ноября Джейсон Момоа сообщил, что его отстранили от съемок в фильме "Аквамен и Затерянное королевство" спустя всего четыре месяца после начала процесса. Актер заболел коронавирусом.

Инсайдеры сообщили, что продюсеры супергеройского фильма были в панике, потому что болезнь исполнителя главной роли откладывала съемки на неопределенный срок.

Но, как оказалось, Момоа уже излечился и вернулся в Лондон. Съемки "Аквамена" возобновились, а еще он успел побывать на специальном показе фильма "Дюна", где составил компанию своим коллегам Зендае и Тимоти Шаламе.

А сегодня в Сети появилось видео на котором видно, как веселится актер на афтерпати после премьеры фильма "Дом Гуччи" в столице Великобритании.

[ + – ] Джейсон Момоа на вечеринке

На вечеринке выступала известный DJ Amazonica, гости развлекались, но всех затмил Джейсон, который сорвал рубашку и отплясывал под старый хит AC/DC Back In Black.

Вечеринка, как рассказали некоторые из приглашенных, удалась, многие гости удалились уже будучи несколько нетрезвыми. И Момоа был в их числе.

Напомним, ранее актер рассказал, сколько травм получил на съемках фильма про Аквамена. "Я испортил глаза и мне нужна операция. У меня грыжа, ребра сломаны. Я постоянно получаю тумаки", – признался он журналистке и пошутил, что сейчас чувствует себя "стареющим супергероем".