Стареющий супергерой. Джейсон Момоа перечислил травмы, полученные на съемках "Аквамена"

Несмотря на увечья, актер не планирует прекращать работу над фильмом, поскольку очень увлечен работой.

Проблемы со зрением, грыжа и нескольких сломанных ребер – такие проблемы со здоровьем озвучил 42-летний голливудский актер Джейсон Момоа в эфире ток-шоу Эллен ДеДженерес.

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По словам знаменитости, эти травмы он получил во время съемок супергеройского боевика "Аквамен", работа над продолжением которого сейчас в самом разгаре.

"Я испортил глаза. У меня проблемы с резкостью, мне нужно сделать операцию. У меня грыжа, ребра сломаны. Меня просто бьют", – признался он ведущей. На вопрос, почему же продолжает сниматься, учитывая повышенную травмоопасность, актер отметил, что "окрылен сценарием и мотивирован довести съемки до конца".

"Я люблю свою работу, и я слишком увлечен. Возрастная вещь. Теперь я стареющий супергерой", – пошутил он.

Несмотря на травмы, Момоа заверяет, что "это будет отличный фильм", который обязательно понравится зрителям.

Момоа также рассказал о встрече Билли Айлиш со своими детьми на премьере фильма о Джеймсе Бонд "Не время умирать".

"Когда мы ее увидели, мы просто потеряли дар речи!", – признался он. Позже на его странице в соцсети появилось совместное фото с певицей.

Сейчас Момоа снимается в ленте "Аквамен и затерянное королевство", но на этом его проекты не заканчиваются. Недавно он закончил работу в картине "Последняя охота", рассказывающую историю пары коренных американцев, которая пускается в бега после того, как один из-за любви совершил убийство. По слухам, Джейсон также играет главную роль в "Клиффхэнгере", ремейке одноименного фильма 1993 года, в котором альпинист оказывается вовлеченным в заговор группы грабителей.

Напомним, ранее Момоа показал, как будет выглядеть новый Аквамен. В частности, изменения коснуться костюма героя.