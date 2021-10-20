Старіючий супергерой. Джейсон Момоа перерахував травми, отримані на зйомках "Аквамена"

Незважаючи на каліцтва, актор не планує припиняти роботу над фільмом, оскільки дуже захоплений роботою.

Проблеми із зором, грижа та декілька зламаних ребер — такі проблеми зі здоров'ям озвучив 42-річний голлівудський актор Джейсон Момоа в ефірі ток-шоу Елен Дедженерес.

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За словами знаменитості, ці травми він отримав під час зйомок супергеройського бойовика "Аквамен", робота над продовженням якого зараз у самому розпалі.

"Я зіпсував очі. У мене проблеми з різкістю, мені потрібно зробити операцію. У мене грижа, ребра зламані. Мене просто б'ють", — зізнався він ведучій. На питання, чому ж продовжує зніматися з огляду на підвищену травмонебезпеку, актор зазначив, що "окрилений сценарієм і мотивований довести зйомки до кінця".

"Я люблю свою роботу, і я дуже захоплений. Вікова річ. Тепер я старіючий супергерой", — пожартував він.

Незважаючи на травми, Момоа запевняє, що "це буде відмінний фільм", який обов'язково сподобається глядачам.

Момоа також розповів про зустріч Біллі Айліш зі своїми дітьми на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

"Коли ми її побачили, ми просто втратили дар мови!" — зізнався він. Пізніше на його сторінці в соцмережі з'явилося спільне фото зі співачкою.

Зараз Момоа знімається в стрічці "Аквамен і загублене королівство", але на цьому його проекти не закінчуються. Нещодавно він закінчив роботу в картині "Останнє полювання", що розповідає історію пари корінних американців, яка тікає після того, як один через любов скоїв убивство. З чуток, Джейсон також грає головну роль у "Кліфхенгері", ремейку однойменного фільму 1993 року, у якому альпініст виявляється втягнутим у змову групи грабіжників.

Нагадаємо, раніше Момоа показав, який вигляд матиме новий Аквамен. Зокрема, зміни торкнуться костюма героя.