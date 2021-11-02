Джейсона Момоа отстранили от съемок в фильме "Аквамен и Затерянное королевство"

Причиной такого решения продюсеров стал позитивный тест исполнителя роли Аквамена на коронавирус. Сейчас Джейсон Момоа на самоизоляции.

42-летний американский актер Джейсон Момоа сообщил, что у него – положительный результат на COVID-19, и сейчас он на карантине, сообщает The Sun.

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Исполнитель главной роли в фильме "Аквамен и Затерянное королевство" заболел через четыре месяца после начала съемок. Узнав о его диагнозе, руководство проекта временно отстранило актера от съемок и отправило на самоизоляцию, которую тот проводит в своем доме в Великобритании.

Момоа предположил, что подхватил вирус на премьере фантастического фильма "Дюна", в котором он играет Дункана Айдахо.

"Я заболел COVID сразу после премьеры. В любом случае, у меня все хорошо, и спасибо за все ваши заботы и любовь", – сказал актер в сториз Instagram.

[ + – ] Джейсон Момоа не исключает, что мог заразиться на премьере "Дюны"

Компанию Момоа в изоляции составляет профессиональный скейтбордист Эрик Эллингтон.

Из-за коронавируса у Джейсона продюсерам картины пришлось проверить всю команду, которая задействована в производстве фильма, чтобы выяснить, не заражен ли еще кто-нибудь.

Тем временем актер коротает время в роскошном особняке за 20 млн фунтов стерлингов в Северном Лондоне с восемью спальнями и 11 ванными комнатами. По его словам, ему не терпится выйти в люди и продолжить съемки, поскольку у него "есть чем поделиться с людьми".

Релиз фильма "Аквамен и Затерянное королевство" запланирован на 16 декабря 2022 года.

Ранее Момоа рассказывал о том, что на съемках продолжения истории об Аквамене ему сломали несколько ребер, а также перечислил ряд других травм. При этом Джейсон не собирается прекращать работу, поскольку она очень ему нравится.