Джейсона Момоа відсторонили від зйомок у фільмі "Аквамен і Загублене королівство"

Причиною такого рішення продюсерів став позитивний тест виконавця ролі Аквамена на коронавірус. Наразі Джейсон Момоа на самоізоляції.

42-річний американський актор Джейсон Момоа повідомив, що має позитивний результат на COVID-19, і зараз він на карантині, повідомляє The Sun.

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Виконавець головної ролі у фільмі "Аквамен і Загублене королівство" захворів через чотири місяці після початку зйомок. Дізнавшись про його діагноз, керівництво проєкту тимчасово відсторонило актора від зйомок і відправило на самоізоляцію, яку той проводить у своєму будинку у Великій Британії.

Момоа припустив, що підхопив вірус на прем'єрі фантастичного фільму "Дюна", де він грає Дункана Айдахо.

"Я захворів на COVID відразу після прем'єри. У будь-якому випадку, у мене все добре, і дякую за всі ваші турботи і любов", — сказав актор у сторіз Instagram.

[ + – ] Джейсон Момоа не заперечує, що міг заразитися на прем'єрі "Дюни"

Компанію Момоа в ізоляції складає професійний скейтбордист Ерік Еллінгтон.

Через коронавірус у Джейсона продюсерам картини довелося перевірити всю команду, яка задіяна у виробництві фільму, щоб з'ясувати, чи не заражений ще хтось.

Тим часом актор проводить час у розкішному маєтку за 20 млн фунтів стерлінгів у Північному Лондоні з вісьмома спальнями й 11 ванними кімнатами. За його словами, йому не терпиться вийти в люди та продовжити зйомки, оскільки в нього "є чим поділитися з людьми".

Реліз фільму "Аквамен і Загублене королівство" заплановано на 16 грудня 2022 року.

Раніше Момоа розповідав про те, що на зйомках продовження історії про Аквамена йому зламали кілька ребер, а також перерахував низку інших травм. При цьому Джейсон не має наміру припиняти роботу, оскільки вона дуже йому подобається.