Справжній Аквамен: Джейсон Момоа показав, як підкорює хвилі Тихого океану

Зірка Голлівуду виросла на Гаваях і, потрапляючи на батьківщину, не втрачає можливості розважитись на повну.

42-річний американський актор гавайського походження Джейсон Момоа, який минулого тижня оголосив про завершення зйомок супергеройського фільму "Аквамен", був помічений під час катання на хвилях на дошці в Тихому океані в штаті Алоха (друга назва Гаваїв), повідомляє People.

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Він розтинав хвилями в парі чорних шортів, демонструючи атлетичну статуру.

У розмові з виданням Men's Health у листопаді 2020 року про свою спортивну фігуру Момоа просто послався на "генетику".

"Гавайці — великі люди. Я активно займаюся скелелазінням. Може, я мавпа. Мені подобається, як це відчувається. Мені подобається бути вгору ногами. У дитинстві я завжди любив лазити по деревах і розгойдуватися на вітрі. Але піднімати тяжкості — це непросто", – зізнавався він.

На своїй батьківщині Момоа не відпочивав, а працював. У середині листопада режисер фільму "Аквамен і Загублене королівство" Джеймс Ван переніс зйомки зі Сполученого Королівства на Гаваї, у бухту Халона Біч на острові Оаху.

[ + – ] Із похмурої Великобританії зйомки "Аквамена" перенесли на Гаваї

Наразі зйомки картини завершено.

"Ой, чорт, це кінець, "Аквамен 2!" — повідомив Момоа в себе в Twitter-акаунті.

[ + – ] Джейсон Момоа повідомив про завершення зйомок фільму

Під час перебування на батьківщині він активно публікував у соцмережі фотографії з дорогими серцю людьми та не приховував того, наскільки радо перебуває на Гаваях.

[ + – ] Джейсон Момоа на Гаваях

Раніше актор зізнавався, що робота над другою частиною пригод Аквамена далася йому непросто. Момоа отримав кілька травм.

"Я зіпсував свої очі. У мене там щось начебто порізалося, а потім мені потрібно зробити операцію, у мене грижа, у мене пошкоджені ребра. Мене просто б'ють", — говорив він. Крім того, під час зйомок фільму Джейсон захворів на коронавірус, через що на деякий час роботу було припинено. Проте відразу ж після одужання зірка на повну "відірвався" на афтепаті прем'єри "Дому Гуччі" в Лондоні.

Прем'єра картини "Аквамен і Загублене королівство" запланована на 16 грудня 2022 року. У ній глядачі, крім Момоа, побачать також Ембер Герд, Ніколь Кідман, Патріка Вілсона та Дольфа Лундгрена.