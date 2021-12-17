Справжній Аквамен: Джейсон Момоа показав, як підкорює хвилі Тихого океану
Зірка Голлівуду виросла на Гаваях і, потрапляючи на батьківщину, не втрачає можливості розважитись на повну.
42-річний американський актор гавайського походження Джейсон Момоа, який минулого тижня оголосив про завершення зйомок супергеройського фільму "Аквамен", був помічений під час катання на хвилях на дошці в Тихому океані в штаті Алоха (друга назва Гаваїв), повідомляє People.
Він розтинав хвилями в парі чорних шортів, демонструючи атлетичну статуру.
У розмові з виданням Men's Health у листопаді 2020 року про свою спортивну фігуру Момоа просто послався на "генетику".
"Гавайці — великі люди. Я активно займаюся скелелазінням. Може, я мавпа. Мені подобається, як це відчувається. Мені подобається бути вгору ногами. У дитинстві я завжди любив лазити по деревах і розгойдуватися на вітрі. Але піднімати тяжкості — це непросто", – зізнавався він.
На своїй батьківщині Момоа не відпочивав, а працював. У середині листопада режисер фільму "Аквамен і Загублене королівство" Джеймс Ван переніс зйомки зі Сполученого Королівства на Гаваї, у бухту Халона Біч на острові Оаху.
Наразі зйомки картини завершено.
"Ой, чорт, це кінець, "Аквамен 2!" — повідомив Момоа в себе в Twitter-акаунті.
Під час перебування на батьківщині він активно публікував у соцмережі фотографії з дорогими серцю людьми та не приховував того, наскільки радо перебуває на Гаваях.
Раніше актор зізнавався, що робота над другою частиною пригод Аквамена далася йому непросто. Момоа отримав кілька травм.
"Я зіпсував свої очі. У мене там щось начебто порізалося, а потім мені потрібно зробити операцію, у мене грижа, у мене пошкоджені ребра. Мене просто б'ють", — говорив він. Крім того, під час зйомок фільму Джейсон захворів на коронавірус, через що на деякий час роботу було припинено. Проте відразу ж після одужання зірка на повну "відірвався" на афтепаті прем'єри "Дому Гуччі" в Лондоні.
Прем'єра картини "Аквамен і Загублене королівство" запланована на 16 грудня 2022 року. У ній глядачі, крім Момоа, побачать також Ембер Герд, Ніколь Кідман, Патріка Вілсона та Дольфа Лундгрена.