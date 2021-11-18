Джейсон Момоа вилікувався від коронавірусу та повеселився на вечірці "Дому Ґуччі"

Зірка фільму "Аквамен" танцював під хіт AC/DC без сорочки

42-річний актор Джейсон Момоа прилетів до Лондона, де побував на спеціальному показі фільму "Дюна" та вирушив на вечірку після прем'єри картини "Дім Ґуччі", де, як виявилося, спричинив фурор. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

2 листопада Джейсон Момоа повідомив, що його відсторонили від зйомок у фільмі "Аквамен і Загублене королівство" лише через чотири місяці після початку процесу. Актор захворів на коронавірус.

Інсайдери повідомили, що продюсери супергеройського фільму були в паніці, бо хвороба виконавця головної ролі відкладала зйомки на невизначений термін.

Але, як виявилося, Момоа вже вилікувався та повернувся до Лондона. Зйомки "Аквамена" відновилися, а ще він встиг побувати на спеціальному показі фільму "Дюна", де склав компанію своїм колегам Зендаї та Тімоті Шаламе.

А сьогодні в мережі з'явилося відео, на якому видно, як веселиться актор на афтерпаті після прем'єри фільму "Дім Ґуччі" в столиці Великобританії.

[ + – ] Джейсон Момоа на вечірці

На вечірці виступала відома DJ Amazonica, гості розважалися, але всіх затьмарив Джейсон, який зірвав сорочку та танцював під старий хіт AC/DC Back In Black.

Вечірка, як розповіли деякі з запрошених, вдалася, багато гостей пішли вже будучи дещо нетверезими. І Момоа був серед них.

Нагадаємо, раніше актор розповів, скільки травм отримав на зйомках фільму про Аквамена. "Я зіпсував очі, і мені потрібна операція. У мене грижа, ребра зламані. Я постійно отримую тумаки", — зізнався він журналістці та пожартував, що зараз почувається "старіючим супергероєм".