Стали відомі справжні причини розриву Джейсона Момоа та Лізи Боне

Пара стверджує, що, попри розставання, вони любитимуть одне одного і піклуватимуться про їхніх дітей.

Розрив однієї з найміцніших пар Голлівуду, Лізи Боне та Джейсона Момоа, які розлучилися після 16 років спільного життя, стався через особисті відмінності та зайнятість, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі з колишніми партнерами.

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За словами інсайдера Us Weekly, це сталося через те, що Джейсон та Ліза були дуже різними за темпераментом:

"Джейсон і Ліза були такими різними. Він — веселий, галасливий і завжди в центрі уваги, а Ліза завжди холоднокровна, спокійна і стримана. Ця енергія дійсно почала викликати тертя, тому що вони хотіли жити іншим життям. Джейсон хотів подорожувати і пригод, а Ліза воліла читати, писати вірші та готувати вдома”.

А ось інформатор видання Entertainment Tonight стверджує, що причиною розриву стала відстань:

"Джейсон і Ліза досить довго боролися за свої відносини. Коли Джейсон був на зйомках "Аквамена 2", їхні розбіжності та проблеми загострилися. Його не було деякий час, і це безперечно додало стресу в їхні стосунки. Вони, як і раніше, люблять і поважають одне одного".

[ + – ] Джейсон Момоа і Ліза Боне вважалися однією з найкрасивіших і найміцніших пар Голлівуду Фото: Instagram prideofgypsies

Пара оголосила про розрив у спільній заяві, яку Момоа опублікував у своєму Instagram, оскільки Боне не має облікових записів у соціальних мережах.

"Ми всі відчули тиск і зміни цих трансформаційних часів… Революція розгортається – і наша сім'я – не виняток… Отже, ми ділимося новинами нашої родини, що нас шлюб розпався. Ми ділимося цим не тому, що вважаємо це гідним висвітлення у пресі, а для того, щоб у нашому житті ми могли робити це гідно і чесно... Любов між нами продовжується, розвиваючись у тому напрямку, у якому вона хоче бути пізнаною і прожитою... Ми звільняємо одне одного, щоб бути тими, ким ми вчимося ставати... Наша непохитна відданість цього священного життя і наших дітей”, – йшлося в публікації, яка згодом була видалена.

Джейсон Момоа показав, як виглядатиме новий Аквамен, а також продемонстрував свої навички серфінгу.