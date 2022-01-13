Джейсон Момоа та Ліза Боне розлучаються після 16 років разом

Утім, актор повідомив, що кохання між ними все одно продовжується.

42-річний актор Джейсон Момоа, зірка "Аквамена" та "Гри престолів" оголосив про розлучення зі своєю дружиною Лізою Боне. Про це пише Daily Mail.

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Вони були разом 16 років, офіційний шлюб зареєстрували у 2017 році. У Лізи та Джейсона — син Накоа-Вулф Манакауапо Намакеха Момоа та дочка Лола Айолані Момоа.

[ + – ] Джейсон Момоа з дітьми та Зої Кравітц

"Кохання між нами залишилося, але змінюється і набуває нових форм. Ми даємо одне одному свободу, щоб кожен із нас став тим, ким вчиться бути. Наша відданість священному життю і нашим дітям непохитна. Нехай любов переможе", — написав Джейсон Момоа.

[ + – ] Допис Джейсона Момоа про розлучення

У Лізу Боне Джейсон Момоа закохався ще коли йому було вісім років. Ліза — набула популярності, як зірка американського ситкому "Шоу Косбі", і дружина рокера Ленні Кравітца, від якого вона народила доньку Зої Кравітц.

Пара розлучилася, але зберегла дружні стосунки.

Момоа та Боне познайомилися на вечірці спільних друзів у 2005 році і більше не розлучалися. У своїх інтерв'ю Боне жартівливо зізнавалася, що Джейсон буквально перекинув її через плече і "потяг" у своє життя, як справжня печерна людина. Пара деякий час прожила у цивільному шлюбі, і лише після народження дітей зіграла таємне весілля у Топанзі, Каліфорнія. Актори повідомили про одруження лише через кілька місяців.

Фото: Instagram prideofgypsies Фото: Instagram prideofgypsies Фото: Instagram prideofgypsies Фото: Getty Images Фото: Instagram prideofgypsies

Сім'я Момоа та Боне живуть на величезному ранчо в Каліфорнії, а іноді їдуть на батьківщину Джейсона на Гаваї. Також вони часто гостить у Ленні Кравітца. Своїх дітей пара намагається виховувати у гармонії з природою.

Джейсон потоваришував не лише з першим чоловіком Лізи, а й з її старшою дочкою Зої Кравітц. Вони навіть зробили парні татуювання.