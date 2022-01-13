Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет вместе

Впрочем, актер сообщил, что любовь между ними все равно продолжается

42-летний актер Джейсон Момоа, звезда "Аквамена" и "Игры престолов" объявил о расставании со своей женой Лизой Боне. Об этом пишет Daily Mail.

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Они были вместе 16 лет, официальный брак они зарегистрировали в 2017 году. У Лизы и Джейсона – сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа и дочь Лола Айолани Момоа.

[ + – ] Джейсон Момоа с детьми и Зои Кравиц

"Любовь между нами осталась, но меняется и приобретает новые формы. Мы даем друг другу свободу, чтобы каждый из нас стал тем, кем учится быть. Наша преданность священной жизни и нашим детям непоколебима. Пусть любовь победит", – написал Джейсон Момоа.

[ + – ] Пост Джейсона Момоа о расставании

В Лизу Боне Джейсон Момоа влюбился еще когда ему было восемь лет. Лиза – обрела популярность, как звезда американского ситкома "Шоу Косби", и жена рокера Ленни Кравица, от которого она родила дочь Зои Кравиц.

Пара рассталась, но сохранила дружеские отношения.

Момоа и Боне познакомились на вечеринке общих друзей в 2005 году и больше не расставались. В своих интервью Боне шутливо признавалась, что Джейсон буквально перекинул ее через плечо и "утащил" в свою жизнь, как настоящий пещерный человек. Пара некоторое время прожила в гражданском браке, и только после рождения детей сыграла тайную свадьбу в Топанге, Калифорния. Актеры сообщили бракосочетании лишь спустя несколько месяцев.

Фото: Instagram prideofgypsies Фото: Instagram prideofgypsies Фото: Instagram prideofgypsies Фото: Getty Images Фото: Instagram prideofgypsies

Семья Момоа и Боне живут на огромном ранчо в Калифорнии, а иногда уезжают на родину Джейсона на Гавайи. Также они часто гостят у Ленни Кравица. Своих детей пара старается воспитывать в гармонии с природой.

Джейсон подружился не только с первым мужем Лизы, но и с ее старшей дочерью Зои Кравиц. Они даже сделали парные татуировки.