Софи Тернер и Джо Джонас официально развелись

Брак знаменитостей продержался четыре года. У бывших супругов есть две несовершеннолетние дочери.

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35-летний американский певец и актер Джо Джонас официально свободен. После года судебных тяжб он завершил развод со своей женой, 28-летней актрисой Софи Тернер, сообщает TMZ.

По информации таблоида, бывшие супруги урегулировали все проблемные вопросы, однако подробности соглашения не разглашаются. У них две дочери – четырехлетняя Уилла и двухлетняя Дельфина.

Еще в прошлом году звезды заключили временное соглашение относительно детей, по которому каждый из родителей имел право проводить с девочками по две недели и брать их с собой в США и Великобританию.

Находясь в процессе развода, знаменитости не теряли времени зря и устраивали личную жизнь. Джо закрутил роман с актрисой Сторми Бри, а затем сблизился с ливанской актрисой Лайлой Абдалла. Более того, он уже записал новый альбом, чем немало порадовал своих фанатов.

В свою очередь Тернер счастлива в отношениях с британским аристократом Перегрином Пирсоном.

Софи и Джо начали встречаться в 2016 году, а спустя три года тайно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц пара сыграла роскошную свадьбу на юге Франции, на которой присутствовали их родственники и звездные друзья. Через год у актрисы и музыканта родилась дочь Уилла, а в июле 2022 родители подарили ей сестру Дельфину.

Спустя четыре года, после нескольких месяцев попыток спасти брак, Джо подал на развод. Поговаривали, что ему надоело, что родительские обязанности полностью легли на него. Ему даже приходилось быть с детьми во время гастролей со своими братьями Ником и Кевином.

На фоне сообщений о том, что их семья распалась из-за разного образа жизни Джонаса и Тернер, бывшая пара выступила с совместным заявлением, уточнив, что их решение расстаться "после четырех замечательных лет" было взаимным и дружеским.

Ранее Фокус писал, что Софи Тернер впервые раскрыла детали развода с Джо Джонасом.