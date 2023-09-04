Софи Тернер и Джо Джонас разводятся после 4 лет брака: что известно

Подробностей о том, что произошло между парой, мало, но их не видели вместе на публике уже несколько месяцев, и, по-видимому, последний раз их фотографировали вместе в апреле.

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34-летний американский певец Джо Джонас и 27-летняя британская актриса Софи Тернер планируют развестись после четырех лет брака. Об этом пишет PageSix.

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Сообщается, что участник группы Jonas Brothers организовал встречу с двумя адвокатами, специализирующимися на бракоразводных процессах. По данным источников, у звездных супругов уже полгода "серьезные проблемы" в отношениях. Как утверждают инсайдеры, Джонас подает на развод в связи с тем, что родительские обязанности полностью легли на него и ему даже приходилось быть с детьми во время гастролей со своими братьями Ником Джонасом и Кевином Джонасом.

Софи Тернер и Джо Джонас

В то же время, звезду "Игры престолов" видели три недели назад на стадионе Янки на премьере тура Jonas Brothers. Очевидец рассказал, что Тернер стояла рядом с женами Ника и Кевина Джонасов, Приянкой Чопрой и Даниэль Джонас соответственно, в VIP-секции на протяжении всего концерта.

По информации других источников, звездные супруги также недавно продали свой особняк в Майами, всего через год после его покупки. Подробностей о том, что произошло между парой, мало, но их не видели вместе на публике уже несколько месяцев, и, по-видимому, последний раз их фотографировали вместе в апреле, когда они сходили на вечеринку в Лондоне, где Джонас выступал диджеем.

Напомним, Софи и Джо начали встречаться в 2016 году, а спустя три года тайно поженились в Лас-Вегасе. Через месяц пара сыграла роскошную свадьбу на юге Франции, на которой присутствовали их родственники и звездные друзья. Через год у актрисы и музыканта родилась дочь Уилла, а в июле 2022 родители подарили ей сестру, имя которой не разглашается публично.

Ранее Фокус писал, что Софи Тернер эмоционально обратилась к своим поклонникам с просьбой удалить видео ее дочери.