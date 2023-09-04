Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються після 4 років шлюбу: що відомо

Подробиць про те, що сталося між парою, мало, але їх не бачили разом на публіці вже кілька місяців.

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34-річний американський співак Джо Джонас і 27-річна британська акторка Софі Тернер планують розлучитися після чотирьох років шлюбу. Про це пише PageSix.

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Повідомляється, що учасник гурту Jonas Brothers організував зустріч із двома адвокатами, які спеціалізуються на шлюборозлучних процесах. За даними джерел, у зіркового подружжя вже півроку "серйозні проблеми" у стосунках. Як стверджують інсайдери, Джонас подає на розлучення у зв'язку з тим, що батьківські обов'язки повністю лягли на нього і йому навіть доводилося бути з дітьми під час гастролей зі своїми братами Ніком Джонасом і Кевіном Джонасом.

Софі Тернер і Джо Джонас

Водночас, зірку "Гри престолів" бачили три тижні тому на стадіоні Янкі на прем'єрі туру Jonas Brothers. Очевидець розповів, що Тернер стояла поруч із дружинами Ніка і Кевіна Джонасів, Пріянкою Чопрою і Даніель Джонас відповідно, у VIP-секції протягом усього концерту.

За інформацією інших джерел, зіркове подружжя також нещодавно продало свій особняк у Маямі, лише за рік після його купівлі. Подробиць про те, що сталося між парою, мало, але їх не бачили разом на публіці вже кілька місяців, і, мабуть, востаннє їх фотографували разом у квітні, коли вони сходили на вечірку в Лондоні, де Джонас виступав діджеєм.

Нагадаємо, Софі та Джо почали зустрічатися 2016 року, а через три роки таємно одружилися в Лас-Вегасі. Через місяць пара зіграла розкішне весілля на півдні Франції, на якому були присутні їхні родичі та зіркові друзі. Через рік у акторки і музиканта народилася донька Вілла, а в липні 2022 року батьки подарували їй сестру, ім'я якої не розголошується публічно.

Раніше Фокус писав, що Софі Тернер емоційно звернулася до своїх прихильників з проханням видалити відео її дочки.