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Стиль життя

Софі Тернер благає фанатів видалити відео її дворічної доньки

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Фото: Instagram @sophiet | Софі Тернер

Софі Тернер випадково поділилася відео її дворічної дочки Вілли.

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27-річна британська акторка Софі Тернер звернулася до своїх шанувальників із проханням видалити відео її доньки після того, як вона випадково опублікувала його у своєму Instagram-акаунті. Про це пише Daily Mail.

Акторка виховує дворічну Віллу із 33-річним чоловіком Джо Джонасом. Зіркова пара ніколи раніше не показувала обличчя малечі.

На відео дівчинка сказала "доброго ранку", перш ніж Софі поспішно видалила пост.

Колишня зірка "Ігри престолів" пізніше написала: "Сьогодні я припустилася чесної помилки, випадково опублікувавши відео з нашою дочкою в історіях Instagram. Ми завжди виступали за права наших дітей на недоторканність приватного життя, тому публічне розкриття цієї інформації суперечить усьому, за що я виступаю. Наші діти заслуговують на право зростати поза увагою громадськості, вчитися і зростати на самоті. Якщо я коли-небудь опублікую щось про наших дітей, знайте, що це, безсумнівно, помилка. Я була б дуже вдячна, якби будь-хто, хто зробив репост на будь-якій іншій платформі, видалив відео".

Софі Тернер та Джо Джонас з дітьми

Ще у 2021 році Софі розкритикувала папараці за те, що вони сфотографували Віллу, заявивши, що її "нудить" від їхніх дій.

Тоді вона писала: "Мене нудить, мені гидко, і я шанобливо прошу всіх припинити переслідувати нас і припинити спроби фотографувати нашу дочку і особливо публікувати знімки. Це огидно, і у вас немає мого дозволу".

Софі та Джо почали зустрічатися у 2016 році, а через три роки таємно одружилися у Лас-Вегасі. Через місяць пара зіграла розкішне весілля на півдні Франції, на якому були присутні їхні родичі та зіркові друзі.

Через рік у акторки та музиканта народилася дочка Вілла, а в липні 2022 року батьки подарували їй сестричку.

Софі Тернер та Джо Джонас

Також Фокус писав, що Софі Тернер та Джо Джонас продемонстрували комфортні образи для весняного побачення.