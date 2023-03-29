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Стиль життя

Софі Тернер та Джо Джонас продемонстрували комфортні образи для весняного побачення (фото)

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Фото: joejonas | Софі Тернер та Джо Джонас

Молоді батьки сходили за покупками в Нью-Йорку.

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Акторка Софі Тернер та музикант Джо Джонас вийшли на прогулянку у Нью-Йорку. Про це пише Harperʼs Bazaar.

Зіркова пара вийшла за покупками та прогулялася весняним містом.

27-річна зірка "Гри престолів" була в кудлатому шоколадно-коричневому светрі, тоді як її обранець одягнув червоно-синю кофту у клітинку.

Двоє, яких нещодавно помітили в місті з двома доньками, зупинилися в Myers of Keswick, новому британському продуктовому магазині.

Соф Тернер виглядала гламурно в класичних чорних сонцезахисних окулярах Ray Ban Wayfarer.

Вона додала пару прямих джинсових штанів із білого деніму та завершила образ вишневими шкіряними черевиками з квадратним носом ефектної форми та скромним каблуком.

Молода мама залишила свої довгі пасма розпущеними. Мама двох, у якої минулого літа народилася ще одна дочка, виходила з магазину з коричневим паперовим пакетом.

Софі Тернер та Джо Джонас

А свої особисті речі вона поклала в маленьку білу сумочку, яку перекинула через плече.

Тим часом Джо Джонас додав до образу пару вицвілих синіх штанів та кросівки Adidas.

Під час прогулянки до подружжя приєднався друг, одягнений у зелену футболку з круглим вирізом. Він додав червоно-чорну куртку з капюшоном у стилі дроворуба та одягнув штани кольору хакі з чорно-білими кросівками.

Нагадаємо, Софі Тернер підтримала чоловіка в елегантному образі польського бренду.

Також Фокус писав про архівні фото вагітності Софі Тернер.