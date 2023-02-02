Софі Тернер прийшла підтримати чоловіка в яскравому образі від польського бренду (фото)

Знаменитість дуже швидко повернула форму після народження другої дитини.

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Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер потрапила в об'єктиви фотографів у Лос-Анджелесі. 26-річна акторка прийшла підтримати чоловіка Джо Джонаса — його попгурт Jonas Brothers отримали знакову нагороду — зірку на Алеї слави в Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

Для важливого дня Софі обрала яскраво-червоний лук від польського бренду Magda Butrym, в якому поєднала лосини та вкорочений жакет, який прикрашали величезні квіти.

Свій гламурний образ британська акторка доповнила червоними туфлями від Manolo Blahnik, парою золотих сережок і яскравим макіяжем із коричневою помадою на губах.

Також цей захід відвідала акторка та колишня модель Пріянка Чопра, адже вона дружина брата Джо, який також є учасником Jonas Brothers. Пріянка того дня з'явилися на публіці з дочкою Малті Марі, яку народила сурогатна мати.

Нагадаємо, нещодавно Софі Тернер опублікувала архівні фотографії часів своєї вагітності, що є великою рідкістю, бо вони з Джо Джонасом не афішують своє особисте життя й не викладають знімки своїх дітей у соціальних мережах.