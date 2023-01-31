Пріянка Чопра та Нік Джонас уперше показали доньку світу (фото, відео)

Раніше обличчя дівчинки ретельно приховували від прихильників.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та музикант Нік Джонас уперше вийшли на публіку зі своєю однорічною донькою Мелті Мері. Про це пише Elle.

Зіркове подружжя з'явилося на офіційній події у Лос-Анджелесі. Вони відвідали відкриття зірки слави на алеї у Голлівуді, яку присвятили братам-музикантам Джонасам. Відповідно, були й присутні брати чоловіка Пріянки Чопри — Джо Джонас та Кевін Джонас з родинами.

Це перший раз, коли однорічна Мелті Мері, яка народилася від сурогатної матері наприкінці 2021 року, побачила офіційно світ. До цього зіркові батьки ретельно приховували обличчя дівчинки на фото у своїх соцмережах.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою Фото: Getty Images

Первісток індійської акторки та американського музиканта була одягнута у світлий костюмчик та пов'язку на голові. 40-річна Пріянка тримала на руках свою дитину, коли Нік Джонас виголошував святкову промову.

[ + – ] Брати Джонас отримали зірку слави на алеї у Голлівуді

30-річний Нік Джонас підтримав доньку у виборі образу для офіційної події та зробив ставку на кремові відтінку у діловому костюмі. Тим часом молода мама була одягнута у темно-шоколадну сукню та сонцезахисні окуляри. До луку Пріянка додала лаконічну сумочку в тон основного вбрання.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

Нагадаємо, Пріянка Чопра та Нік Джонас зробили парні татуювання.

Також Фокус писав про інших відомих зірок, які вдалися до послуг сурогатного материнства.