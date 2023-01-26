Пріянка Чопра та Нік Джонас мають парні тату в честь пропозиції музиканта
Знаменитості заручилися у 2018 році після двох місяців стосунків.
40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та американський музикант Нік Джонас мають парні тату. Про це пише Page Six.
Зірка екрану розповіла, що вони з чоловіком мають однакові татуювання на честь пропозиції співака у 2018 році.
"У мене чек і коробка за вухами", — зізналася молода мама.
Що стосується чека, невеликий дизайн був зафіксований на багатьох фотографіях протягом років.
Далі Чопра зауважила, що 30-річний учасник Jonas Brothers має такі ж два татуювання на руці.
"Тому що, коли він зробив пропозицію, він запитав мене, щоб я перевірила усі його ящики, і чи можу я перевірити ще один", — пояснила Чопра.
Пара заручилася в липні 2018 року після двох місяців стосунків. У грудні того ж року вони одружилися в Індії за всіма місцевими звичаями.
Чопра та Джонас стали батьками доньки Малті Мері, яка народилася від сурогатної матері в січні 2022 року.
Нагадаємо, 40-річна Пріянка Чопра продемонструвала шкіряну відверту сукню з глибоким декольте.
Також Фокус писав про відпочинок Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з донькою у Малібу.