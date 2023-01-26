Пріянка Чопра та Нік Джонас мають парні тату в честь пропозиції музиканта

Знаменитості заручилися у 2018 році після двох місяців стосунків.

Related video

40-річна індійська акторка Пріянка Чопра та американський музикант Нік Джонас мають парні тату. Про це пише Page Six.

Зірка екрану розповіла, що вони з чоловіком мають однакові татуювання на честь пропозиції співака у 2018 році.

"У мене чек і коробка за вухами", — зізналася молода мама.

Що стосується чека, невеликий дизайн був зафіксований на багатьох фотографіях протягом років.

Далі Чопра зауважила, що 30-річний учасник Jonas Brothers має такі ж два татуювання на руці.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою

"Тому що, коли він зробив пропозицію, він запитав мене, щоб я перевірила усі його ящики, і чи можу я перевірити ще один", — пояснила Чопра.

Пара заручилася в липні 2018 року після двох місяців стосунків. У грудні того ж року вони одружилися в Індії за всіма місцевими звичаями.

Чопра та Джонас стали батьками доньки Малті Мері, яка народилася від сурогатної матері в січні 2022 року.

[ + – ] Пріянка Чопра Фото: Getty Images

Нагадаємо, 40-річна Пріянка Чопра продемонструвала шкіряну відверту сукню з глибоким декольте.

Також Фокус писав про відпочинок Пріянки Чопри та Ніка Джонаса з донькою у Малібу.