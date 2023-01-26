Пріянка Чопра показала кадри з відпочинку з донькою та чоловіком (фото)

Зірка екрану відправилася на післяноворічний сімейний відпочинок у Малібу.

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40-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала зворушливі кадри з відпочинку з Ніком Джонасом та їхньою донькою у Малібу. Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.

Зокрема на знімках молода мама тримала спадкоємицю на руках і притискалася до свого чоловіка. А на одному з фото Пріянка Чопра стояла на балконі з однорічною донькою та насолоджувалася краєвидом.

"Неділя 😍🙏🏽🤍", — лаконічно підписала сімейні кадри знаменитість.

[ + – ] Пріянка Чопра з донькою та чоловіком

Пріянка Чопра та молодший за неї на 10 років Нік Джонас одружилися у 2018 році. Весілля знаменитостей пройшло на території Індії за всіма традиціями предків акторки. Проте церемонію вів батько американського музиканта.

На початку 2022 стало відомо, що зіркова пара вперше стала батьками. Доньку Пріянці Чопрі та Ніку Джонасу народила сурогатна мати. Дівчинку назвали Мелті Мері, проте її обличчя досі не показують публіці, ховаючи його за смайликами у соцмережах.

Зокрема повідомлялося, що знаменитості вже готові до нового поповнення в родині.

Нагадаємо, Пріянка Чопра продемонструвала чорну елегантну сукню з глибоким декольте.

Також Фокус писав про перший день народження доньки Пріянки Чопри та Ніка Джонаса.