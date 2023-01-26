Приянка Чопра показала кадры отдыха с дочерью и мужем (фото)

Звезда экрана отправилась на посленовогодний семейный отдых в Малибу.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала трогательные кадры отдыха с Ником Джонасом и их дочерью в Малибу. Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.

В частности, на снимках молодая мама держала наследницу на руках и прижималась к своему мужу. А на одном из фото Приянка Чопра стояла на балконе с годовалой дочерью и наслаждалась видом.

"Воскресенье 😍🙏🏽🤍", — лаконично подписала семейные кадры знаменитость.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью и мужем

Приянка Чопра и младше ее на 10 лет Ник Джонас поженились в 2018 году. Свадьба знаменитостей прошла на территории Индии по всем традициям предков актрисы. Однако церемонию вел отец американского музыканта.

В начале 2022 года стало известно, что звездная пара впервые стала родителями. Дочь Приянке Чопре и Нику Джонасу родила суррогатная мать. Девочку назвали Мелти Мэри, однако ее лицо до сих пор не показывают публике, пряча его за смайликами в соцсетях.

В частности, сообщалось, что знаменитости уже готовы к новому пополнению в семье.

Напомним, Приянка Чопра продемонстрировала черное элегантное платье с глубоким декольте.

Также Фокус писал о первом дне рождения дочери Приянки Чопры и Ника Джонаса.