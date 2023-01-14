"Она прошла безумное путешествие": Ник Джонас рассказал об их с Приянкой Чопрой дочери

В начале 2023 девочке исполнился один год. Она родилась от суррогатной матери.

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30-летний американский певец Ник Джонас рассказал о первом дне рождения своей дочери Мелти Мэри. Об этом пишет Page Six.

Музыкант и 40-летняя индийская актриса Приянка Чопра отпраздновали день рождения своего первенца "в стиле".

"Ей [исполнился 1 год] на выходных. Мы [устроили вечеринку]. Надо было праздновать", — рассказал молодой отец.

"В начале своей жизни она прошла через довольно безумное путешествие, поэтому нам пришлось отпраздновать со стилем. Ей 1 год. Она прекрасна", — добавил муж бывшей "Мисс мира".

Кроме этого, Джонас назвал отцовство "прекрасным" и "лучшим".

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: nickjonas

Ник Джонас и Приянка Чопра, разница в возрасте между которыми 10 лет, поженились в 2018 году. Церемония прошла на территории Индии и по всем местным обычаям.

В начале 2022 года звездная пара впервые стала родителями. У супругов родилась дочь Мелти Мэри от суррогатной матери. Тем не менее, индийская звезда экрана и американский музыкант не спешат показывать лицо своего первенца фанатам.

После рождения первого ребенка инсайдеры сообщали, что звездные родители снова готовы к пополнению в семье.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

Напомним, 40-летняя Приянка Чопра показала трогательное фото своей дочери.

Также Фокус писал о ярком появлении Приянки Чопры на публике в платье с глубоким декольте.