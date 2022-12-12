Приянка Чопра поделилась трогательными фото дочери (фото)

Девочка родилась в начале 2022 года.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра поделилась несколькими фото, на которых показала подросшую дочь.

Звезда экрана опубликовала кадры, на которых рассматривает с малышом рекламу в журнале и позирует у заведения на улице. Для семейного выхода с дочерью актриса выбрала черное пальто и кроссовки. Мелти Мэри была одета в костюм и розовую шапочку с помпоном.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас поженились в 2018 году после нескольких месяцев романтических отношений. Избранник звезды экрана младше ее на 10 лет.

Церемония бракосочетания прошла на родине Приянки Чопры по всем индийским традициям. Ведущим события стал отец жениха Пол Кевин Джонас.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

В начале 2022 появился на свет первый общий ребенок звездной пары. Девочку родила суррогатная мама. Малыша назвали Мелти Мэри и пока не спешат показывать ее лицо в Сети.

Однако известно, что Приянка Чопра и Ник Джонас уже готовы к еще одному пополнению в их семье.

Напомним, Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на свидание в Западном Голливуде.

Также Фокус писал об идеальном деловом брючном костюме, который осенью 2022 продемонстрировала Приянка Чопра.