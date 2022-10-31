Приянка Чопра и Ник Джонас сходили на свидание (фото)
Звездную пару заметили в Западном Голливуде.
40-летняя индийская актриса Приянка Чопра и ее муж Ник Джонас отправились на свидание в Западном Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.
Молодая мама выбрала для выхода платье миди в цветочном принте с длинными рукавами. Вечерний аутфит звезда экранов дополнила яркими мюли и сумочкой на цепочке. Волосы Приянки Чопры были распущены и уложены легкими волнами.
Тем временем, американский музыкант Ник Джонас продемонстрировал образ в более темных оттенках — черный пиджак, серые свободные брюки и белую классическую футболку. На ногах певца были черные туфли.
Отметим, что платье Приянки Чопры стоит 795 фунтов стерлингов (около 35 тысяч гривен).
Кроме того, индийская звезда экранов призналась, что в скором времени посетит родину, где не была более трех лет. В соцсетях Чопра опубликовала билет в Мумбаи.
В начале 2022 Приянка Чопра и Ник Джонас впервые стали родителями с помощью услуг суррогатной матери. У звездной пары родилась дочь Мелти Мэри. Со временем музыкант признавался, что они с возлюбленной готовы к еще одному пополнению в семье.
Напомним, дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса впервые отпраздновала большой индийский праздник Дивали.
Также Фокус писал об идеальном деловом костюме для молодых мам, который накануне продемонстрировала Приянка Чопра.