Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса впервые отпраздновала Дивали (фото)

Девочка родилась в начале 2022 с помощью суррогатной матери.

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Дочь 40-летней индийской актрисы Приянки Чопры и американского музыканта Ника Джонаса впервые встретила большой индийский праздник Дивали. Снимками с торжества звезда экранов делится в своих соцсетях.

Приянка Чопра показала трогательные семейные кадры, на которых они с мужем и дочерью проводят традиционные индийские обряды. Это первый праздник Дивали маленькой Мелти Мэри, родившейся в начале 2022 с помощью суррогатной матери.

"Любви, мира и процветания всем. От всего сердца благодарности, желаю всем вам счастливого Дивали. Извините, я немного опоздала, но решила остаться в моменте еще немного.." — написала молодая мама.

[ + – ] Приянка Чопра с семьей

Актриса и певец одеты в традиционные светлые индийские наряды. В этот день с молодыми родителями также была мама Приянки. Однако лицо Мелти Мэри все еще закрывают смайликами и не показывают общественности.

"Такое отличное празднование Дивали с моей ♥️. Счастливого Дивали всем. Посылаю радость и свет всем вам. #diwali", — прокомментировал индийский праздник американец Ник Джонас.

[ + – ] Приянка Чопра с семьей

Ранее сообщалось, что Приянка Чопра и младше ее на 10 лет Ник Джонас готовы стать родителями еще раз.

Напомним, 40-летняя Приянка Чопра показала свои материнские будни в Нью-Йорке.

Также Фокус писал об идеальном костюме для осени 2022, который накануне продемонстрировала Приянка Чопра.