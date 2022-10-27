Дочь Приянки Чопры и Ника Джонаса впервые отпраздновала Дивали (фото)
Девочка родилась в начале 2022 с помощью суррогатной матери.
Дочь 40-летней индийской актрисы Приянки Чопры и американского музыканта Ника Джонаса впервые встретила большой индийский праздник Дивали. Снимками с торжества звезда экранов делится в своих соцсетях.
Приянка Чопра показала трогательные семейные кадры, на которых они с мужем и дочерью проводят традиционные индийские обряды. Это первый праздник Дивали маленькой Мелти Мэри, родившейся в начале 2022 с помощью суррогатной матери.
"Любви, мира и процветания всем. От всего сердца благодарности, желаю всем вам счастливого Дивали. Извините, я немного опоздала, но решила остаться в моменте еще немного.." — написала молодая мама.
Актриса и певец одеты в традиционные светлые индийские наряды. В этот день с молодыми родителями также была мама Приянки. Однако лицо Мелти Мэри все еще закрывают смайликами и не показывают общественности.
"Такое отличное празднование Дивали с моей ♥️. Счастливого Дивали всем. Посылаю радость и свет всем вам. #diwali", — прокомментировал индийский праздник американец Ник Джонас.
Ранее сообщалось, что Приянка Чопра и младше ее на 10 лет Ник Джонас готовы стать родителями еще раз.
Напомним, 40-летняя Приянка Чопра показала свои материнские будни в Нью-Йорке.
Также Фокус писал об идеальном костюме для осени 2022, который накануне продемонстрировала Приянка Чопра.