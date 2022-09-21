Приянка Чопра показала материнские будни (фото)

В начале 2022 знаменитость впервые стала мамой.

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40-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала свои материнские будни и вид из квартиры в Нью-Йорке. Свежими снимками с единственной дочерью звезда экранов поделилась в Instagram.

"Наша первая поездка в Нью-Йорк"", — подписала семейные кадры молодая мама.

На фото жена Ника Джонаса смотрит в окно вместе с дочерью Мелти Мэри и обнимает ее.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

После рождения ребенка в начале 2022 индийская актриса и американский музыкант стали реже появляться на публике, пытаясь проводить с малышом все свободное время. Лишь изредка Приянка Чопра радует фолловеров невероятно трогательными фотографиями с дочерью.

В комментариях к фото подписчики знаменитости отметили, что ей очень идет материнство.

[ + – ] Приянка Чопра с дочерью

Приянка Чопра и Ник Джонас поженились в 2018 году в духе всех индийских традиций. Однако родителями они стали только четыре года спустя с помощью суррогатного материнства. Певец уже заявлял, что они готовы к еще одному пополнению в семье.

[ + – ] Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра и младше ее на 10 лет Ник Джонас сходили на свидание.

Также Фокус писал о том, как Приянка Чопра помогала украинским беженцам в Польше.