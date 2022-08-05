Приянка Чопра показала, как провела время с украинскими детьми в Варшаве

Звезда Болливуда встретилась в Польше с украинскими беженцами.

На днях известная индийская актриса, модель и посол доброй воли UNICEF Приянка Чопра отправилась Польшу, куда за время полномасштабной войны в Украине эвакуировалось более двух миллионов украинцев. Звезда Болливуда посетила центр для украинских беженцев в Варшаве, где пообщалась с детьми и их матерями. Об этом она рассказала у себя в Instagram.

На снимках актриса показала, как играла с украинскими детьми в пейнтбол, занималась арт-терапией и пускала вместе с ними мыльные пузыри. Под конец встречи маленькие украинцы подарили Приянке кукол ручной работы, которых назвали в ее честь.

"Одним из наиболее эффективных инструментов, помогающих детям восстановить чувство нормальности, является игровое взаимодействие. Это звучит так просто, но играя, дети могут обрести безопасность и передышку, а также могут исследовать и анализировать то, что происходит в их жизни" — подписала Приянка видео.

Также актриса рассказала несколько историй украинских женщин, которые вынужденны были покинуть страну из-за продолжающейся войны. По словам Приянки, женщина по имени Светлана со слезами на глазах поделилась с ней своей историей. Она была вынуждена уехать из Киева, оставив там мужа, родителей и дом, потому что ее четырехлетний сын Илья прятался под кроватью, напуганный звуками сирен и взрывов.

"Она сказала, что у нее не было другого выбора, кроме как защитить своего ребенка. Как молодая мать, я была так тронута ее стойкостью. Нет ничего более сильного, чем материнский инстинкт защитить своих" — рассказала Приянка.

По словам актрисы, многие украинки рассказали ей, что стараются улыбаться сквозь боль, чтобы у их детей появилась надежда. Им не с кем поделиться своими страхами, именно поэтому сейчас как никогда важна психологическая помощь.

Приянка считает, что по мере продолжения войны и приближения зимы число перемещенных женщин и детей может возрасти, а их потребность в поддержке будет расти.

"Мы все должны сделать все возможное, чтобы женщины и семьи, пострадавшие от этой войны, не были забыты" — сказала Приянка.

Фокус ранее писал о том, что 40-летняя Приянка Чопра и ее муж, 29-летний американский музыкант Ник Джонас планируют второго ребенка. Пара уже воспитывает дочку Милти, рожденную от суррогатной матери.