Пріянка Чопра показала, як провела час з українськими дітьми у Варшаві

Зірка Боллівуду зустрілася у Польщі з українськими біженцями.

Днями відома індійська акторка, модель та амбасадорка доброї волі UNICEF Пріянка Чопра вирушила до Польщі, куди за час повномасштабної війни в Україні евакуювалося понад два мільйони українців. Зірка Боллівуду відвідала центр для українських біженців у Варшаві, де поспілкувалася з дітьми та їхніми матерями. Про це вона розповіла у себе в Instagram.

На знімках акторка показала, як грала з українськими дітьми у пейнтбол, займалася арт-терапією і пускала разом із ними мильні бульбашки. Наприкінці зустрічі маленькі українці подарували Пріянці ляльок ручної роботи, яких назвали на її честь.

"Одним із найбільш ефективних інструментів, які допомагають дітям відновити почуття нормальності, є ігрова взаємодія. Це звучить так просто, але граючи, діти можуть отримати безпеку та перепочинок, а також можуть досліджувати й аналізувати те, що відбувається в їхньому житті", — підписала Пріянка відео.

Також акторка розповіла кілька історій українських жінок, які змушені були залишити країну через війну, що триває. За словами Пріянки, жінка на ім'я Світлана зі сльозами на очах поділилася з нею своєю історією. Вона була змушена виїхати з Києва, залишивши там чоловіка, батьків і будинок, бо її чотирирічний син Ілля ховався під ліжком, наляканий звуками сирен і вибухів.

"Вона сказала, що в неї не було іншого вибору, окрім як захистити свою дитину. Як молода мати, я була така зворушена її стійкістю. Немає нічого сильнішого, ніж материнський інстинкт захистити своїх" — розповіла Пріянка.

За словами акторки, багато українок розповіли їй, що намагаються посміхатися крізь біль, щоб у їхніх дітей з'явилася надія. Їм нема з ким поділитися своїми страхами, саме тому зараз як ніколи важлива психологічна допомога.

Пріянка вважає, що в міру продовження війни та наближення зими кількість переміщених жінок і дітей може зрости, а їхня потреба у підтримці зростатиме.

"Ми всі повинні зробити все можливе, щоб жінки та сім'ї, які постраждали від цієї війни, не були забуті", — сказала Пріянка.

Фокус раніше писав про те, що 40-річна Пріянка Чопра та її чоловік, 29-річний американський музикант Нік Джонас планують другу дитину. Пара вже виховує дочку Мілті, народжену від сурогатної матері.