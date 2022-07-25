Пріянка Чопра та Нік Джонас планують другу дитину

Взимку 2022 акторка та співак вперше стали батьками.

Індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, американський музикант Нік Джонас планують другу дитину. Про це пише HollywoodLife.

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Як повідомляють джерела, близькі до пари, 40-річна Пріянка та 29-річний Нік завжди знали, що хочуть декілька дітей, та мріють про велику та дружню родину.

"Це найголовніше для них обох", — розповідає інсайдер.

Наразі подружжя, яке стало батьками взимку 2022 за допомогою сурогатної матері, ще не готове до поповнення, проте як тільки вони наважаться, то знову звернуться за допомогою в спеціальну клініку.

[ + – ] Пріянка Чопра і Нік Джонас

Як відомо, чоловік Пріянки вже говорив про свої плани з братами — Джо та Кевіном.

"Він не тільки хоче, щоб його діти були майже одного віку, але він ще й хоче, аби вони були ровесниками дітей його братів… Чим більше Джонасів, тим краще", — зазначає інсайдер.

[ + – ] Донька Пріянки Чопри та Ніка Джонаса

Зазначимо, що брат Ніка Джо Джонас нещодавно вдруге став батьком. Його партнерка, зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер народила другу дитину. Тим часом Кевін Джонас також є батьком уже двох дітей.

Пріянка Чопра та Нік Джонас уклали офіційний шлюб у 2018 році через 6 місяців стосунків. Весілля зіркової пари відбулося в Індії за всіма місцевими традиціями та обрядами. А на початку 2022 подружжя вперше стало батьками — Пріянці та Ніку народила доньку сурогатна матір.

Нагадаємо, як Пріянка Чопра та Нік Джонас назвали свою першу доньку.

Також Фокус писав про рідкісний сімейний кадр мами та доньки Пріянки Чопри.