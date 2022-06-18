Пріянка Чопра показала рідкісний знімок з мамою та донькою (фото)

Взимку 2022 знаменитість вперше стала мамою.

39-річна індійська акторка Пріянка Чопра поділилася рідкісним знімком з мамою та кількамісячною донькою на своїй Instagram-сторінці.

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Знаменитість на новому фото обіймає свою маму Мадху та шестимісячну донечку Мальту Марі. Акторка присвятила сімейний знімок своїй мамі, яка напередодні відсвяткувала день народження.

"Я сподіваюсь, що ти і далі будеш усміхатись та заряджати всіх навколо своєю усмішкою. Ти так надихаєш мене своєю життєлюбністю! Люблю тебе до місяця і назад", – підписала фото 39-річна Пріянка.

[ + – ] Пріянка Чопра з мамою та донькою

На початку 2022 Пріянка Чопра та її чоловік, молодший за неї на 10 років музикант Нік Джонас вперше стали батьками. Донечку подружжю народила сурогатна матір. Малюку довелося провести перші три місяці у відділенні інтенсивної терапії, оскільки донька акторки народилася на 12 тижнів раніше.

Зіркова пара змогла забрати Мальту Марі з лікарні лише в травні 2022.

Нагадаємо, індійська акторка Пріянка Чопра висловила свою підтримку Україні під час повномасштабного вторгнення РФ та розповіла історію дівчинки з Харкова, яка живе в метро.

Також Фокус писав про нещодавній розкішний образ Пріянки Чопри. Акторка позувала фотографам у неймовірно блискучій сукні.