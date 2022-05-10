Пріянка Чопра розповіла історію дівчинки з Харкова, яка живе в метро

Знаменитість закликала підтримувати українські сім'ї, які постраждали через війну.

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Посол доброї волі ООН і зірка Боллівуду Пріянка Чопра — одна з тих знаменитостей, хто не може залишатися осторонь жахів, що відбуваються в Україні. Щоб привернути якнайбільше уваги до війни, яку розв'язала Росія на українській землі, знаменитість вирішила поділитися в себе в Instagram історією 10-річної Соні з Харкова. Дівчинка змушена жити в метро через постійні бомбардування разом із мамою, бабусею, собакою та котом. На відео, яке опублікувала Пріянка Чопра, Соня показує свій побут: де вона спить, їсть і як проводить дозвілля.

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Щоб трохи відволіктися від жахів війни, у яких проходить її дитинство, дівчинка катається на роликах на пероні. Соня зізнається, що мріє якнайшвидше побачитися з друзями, знову піти до школи та на танцювальні заняття.

"Дитинство, проведене під землею, — не те дитинство, яке має пережити будь-яка дитина. Знайдіть хвилинку, щоб послухати історію Соні…" — підписала відео Пріянка Чопра. Актриса додала, що історія Соні дуже важлива для всіх нас, оскільки, незважаючи на умови, в яких живе дівчинка, вона продовжує кататися на роликах і навчається. За словами Чопри, у цьому є заслуга благодійної організації ЮНІСЕФ, яка допомагає українським дітям пережити війну. Актриса закликала всіх небайдужих підтримати фінансово українські сім'ї, які постраждали від військової агресій Росії.

Як писав раніше Фокус, Пріянка Чопра вперше показала фотографію своєї новонародженої дочки Мелті — дівчинку виносила та народила сурогатна мати. Знаменитість розповіла, що поява малюка на світ була непроста: вона більше 100 днів провела у відділенні інтенсивної терапії. Зараз здоров'ю Мелті нічого не загрожує, і батьки не можуть натішитися своїй "маленькій ароматній квіточці" — так із санскриту перекладається ім'я дівчинки.

Також Фокус розповідав про те, що зірка Боллівуду Пріянка Чопра часто ділиться з підписниками фотографіями своєї родини. Нещодавно вона показала свій дитячий знімок.