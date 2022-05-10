Приянка Чопра рассказала историю девочки из Харькова, которая живет в метро

Знаменитость призвала поддерживать украинские семьи, пострадавшие из-за войны.

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Посол доброй воли ООН и звезда Болливуда Приянка Чопра — одна из тех знаменитостей, кто не может оставаться в стороне от ужасов, происходящих в Украине. Чтобы привлечь как больше внимания к войне, которую развязала Россия на украинской земле, знаменитость решила поделиться у себя в Instagram историей 10-летней Сони из Харькова. Девочка вынуждена жить в метро из-за постоянных бомбежек вместе с мамой, бабушкой, собакой и котом. На видео, которое опубликовала Приянка Чопра, Соня показывает свой быт: где оно спит, ест и как проводит досуг.

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Чтобы немного отвлечься от ужасов войны, в которых проходит ее детство, девочка катается на роликах на перроне. Соня признается, что мечтает поскорее увидеться друзьями, снова пойти в школу и на танцевальные занятия.

"Детство, проведенное под землей, — не то детство, которое должен пережить любой ребенок. Найдите минутку, чтобы послушать историю Сони…", — подписала видео Приянка Чопра. Актриса добавила, что история Сони очень важна для всех нас, так как несмотря на условия, в которых живет девочка, она продолжает кататься на роликах и учится. По словам Чопры, в этом заслуга благотворительной организации ЮНИСЕФ, которая помогает украинским детям пережить войну. Актриса призвала всех неравнодушных поддержать финансово украинские семьи, пострадавшие от военных агрессии России.

Как писал ранее Фокус, Приянка Чопра впервые показала фотографию своей новорожденной дочери Мэлти — девочку выносила и родила суррогатная мать. Знаменитость рассказала, что появление малышки на свет было непростым: она более 100 дней провела в отделении интенсивной терапии. Сейчас здоровью Мэлти ничего не угрожает, и родители не могут нарадоваться своему "маленькому ароматному цветочку" — так с санскрита переводится имя девочки.

Также Фокус рассказывал о том, что звезда Болливуда Приянка Чопра часто делится с подписчиками фотографиями своей семьи. Недавно она показала свой детский снимок.