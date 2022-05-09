Приянка Чопра поделилась первым фото новорожденной дочери

Актриса рассказала, что дочка после рождения провела более 100 дней в отделении интенсивной терапии.

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Звезда Болливуда Приянка Чопра взволновала подписчиков трогательным снимком в День матери. Знаменитость показала фото своей новорожденной дочери и рассказала непростую историю ее появления на свет. По словам актрисы, сразу после рождения малышка более 100 дней провела в отделении интенсивной терапии.

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"Путь каждой семьи уникален и требует определенного уровня веры, и хотя у нас были сложные несколько месяцев, оглядываясь назад, становится совершенно ясно, насколько ценен и совершенен каждый момент. Мы очень рады, что наша маленькая девочка наконец-то дома, и просто хотим поблагодарить всех врачей, медсестер и специалистов в Детских центрах Rady Children's La Jolla и Cedar Sinai, Лос-Анджелес, которые самоотверженно были рядом на каждом этапе пути. Наша следующая глава начинается сейчас, и наш ребенок действительно крутой. Давай ММ! Мама и папа любят тебя", — подписала фото Приянка.

Актриса добавила, что благодарна своему супругу за поддержку и любовь. Он единственный, с кем Приянка была готова стать матерью.

Напомним, дочка 39-летней индийской актрисы Приянки Чопры и ее супруга, американского актера Ника Джонаса — Мэлти — родилась в январе 2022 года в Южной Калифорнии. Чопра рассказала, что девочку выносила и родила суррогатная мать. Имя Мэлти на санскрите означает "маленький ароматный цветок" или "лунный свет". После рождения дочери Приянка и Ник решили временно исчезнуть из медийного пространство, и все свое время посвятить малышке.

Приянка Чопра и Ник Джонас вместе с 2018 года. Пара поженилась спустя несколько месяцев после знакомства. Их свадьба проходила во дворце Умайд-Бхаван по всем индийским традициям. Ведущим торжества был отец Ника Джонаса.

Как писал ранее Фокус, Приянка Чопра часто делится с поклонниками семейными фото. Так на годовщину свадьбы родителей Приянка опубликовала снимок из их молодости, где отец с любовью дарит маме актрисы цветы. А недавно показала снимок, на котором маленькая Приянка сидит на руках у своего отца, которого давно нет в живых.