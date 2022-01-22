Приянка Чопра и Николас Джонас стали родителями с помощью суррогатной матери

Ребенка супружеской паре родила суррогатная мать.

39-летняя индийская актриса Приянка Чопра и ее муж, 29-летний американский певец Николас Джонас, стали родителями. Об этом знаменитости сообщили на своих страницах в соцсетях.

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[ + – ] Пост Приянки Чопры

"Переполненные радостью, мы подтверждаем, что у нас появился ребенок от суррогатной матери", — сообщают новоиспеченные родители, и просят уважать их личное пространство, не сообщая пол, имя или возраст ребенка.

В комментариях поклонники индийской актрисы с восторгом встретили радостную новость и начали поздравлять молодых родителей: "круто! наши поздравления!", "не могу дождаться, чтобы увидеть этого чудесного малыша", "какая прекрасная новость!", "поздравляем вас двоих, При!" и т.д.

[ + – ] Приянка Чопра и Николас Джонас

Отметим, что Приянка Чопра и Николас Джонас поженились в 2018 году после двух месяцев отношений, и до этого дня у них не было детей.

Ранее Фокус писал о самой стильной окраске волос этого сезона, которую продемонстрировала 39-летняя Приянка Чопра.

Тем временем в Сети появились первые фото годовалой дочери супермодели Джиджи Хадид, которая до этого ни разу не показывала лицо своего малыша публике.