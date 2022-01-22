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Пріянка Чопра та Ніколас Джонас стали батьками за допомогою сурогатної матері

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Фото: nickjonas | Пріянка Чопра та Нік Джонас

Дитину подружжю народила сурогатна мати.

39-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, 29-річний американський співак Ніколас Джонас, стали батьками. Про це знаменитості повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

Пост Пріянки Чопри

"Переповнені радістю, ми підтверджуємо, що в нас з'явилася дитина від сурогатної матері", — повідомляють новоспечені батьки, і просять поважати їхній особистий простір, не повідомляючи про стать, ім'я або вік дитини.

У коментарях шанувальники індійської акторки із захопленням зустріли радісну новину і почали вітати молодих батьків: "круто! наші привітання!", "Не можу дочекатися, щоб побачити цього чудового малюка", "яка чудова новина!", "Вітаємо вас двох, Прі!" тощо.

Пріянка Чопра та Ніколас Джонас

Зазначимо, що Пріянка Чопра та Ніколас Джонас одружилися у 2018 році після двох місяців стосунків, і до цього дня вони не мали дітей.

Раніше Фокус писав про найстильніше фарбування волосся цього сезону, яке продемонструвала 39-річна Пріянка Чопра.

Тим часом у мережі з'явилися перші фото однорічної доньки супермоделі Джіджі Хадід, яка до цього жодного разу не показувала обличчя свого малюка публіці.