Пріянка Чопра та Ніколас Джонас стали батьками за допомогою сурогатної матері

Дитину подружжю народила сурогатна мати.

39-річна індійська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, 29-річний американський співак Ніколас Джонас, стали батьками. Про це знаменитості повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

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[ + – ] Пост Пріянки Чопри

"Переповнені радістю, ми підтверджуємо, що в нас з'явилася дитина від сурогатної матері", — повідомляють новоспечені батьки, і просять поважати їхній особистий простір, не повідомляючи про стать, ім'я або вік дитини.

У коментарях шанувальники індійської акторки із захопленням зустріли радісну новину і почали вітати молодих батьків: "круто! наші привітання!", "Не можу дочекатися, щоб побачити цього чудового малюка", "яка чудова новина!", "Вітаємо вас двох, Прі!" тощо.

[ + – ] Пріянка Чопра та Ніколас Джонас

Зазначимо, що Пріянка Чопра та Ніколас Джонас одружилися у 2018 році після двох місяців стосунків, і до цього дня вони не мали дітей.

Раніше Фокус писав про найстильніше фарбування волосся цього сезону, яке продемонструвала 39-річна Пріянка Чопра.

Тим часом у мережі з'явилися перші фото однорічної доньки супермоделі Джіджі Хадід, яка до цього жодного разу не показувала обличчя свого малюка публіці.