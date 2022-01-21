У мережі з'явилися перші фото доньки Джіджі Хадід та Зейна Маліка

До цього знаменитість всіляко приховувала свою однорічну доньку від публіки.

Напередодні папараці зловили доньку 26-річної супермоделі Джіджі Хадід та її маму Йоланду на прогулянці в Нью-Йорку. Це перші фото однорічної доньки знаменитості, на яких видно її обличчя, адже батьки всіляко ховали дівчинку Хай від очей публіки, викладаючи в соцмережі тільки фото її ручок та ніжок. Про це пише Daily Mail.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Донька Джіджі Хадід

Нагадаємо, що Хай Джіджі Малік народилася у вересні 2020 року.

[ + – ] Восени Джіджі та Зейн розійшлися після шести років стосунків.

Батьком Хай є 28-річний співак та колишній учасник бой-бенду One Direction Зейн Малік, з яким Джіджі Хадід розійшлася після скандалу з домашнім насильством з боку чоловіка. Як відомо, він напав на маму Джіджі, Йоланду Хадід, після того, як вона виставила фото маленької Хай у соцмережі. Згодом вона вилучила знімок з інтернету, проте Зейн, який наразі активно шукає нову дівчину, дуже розлютився через неуважністю бабусі Хай.

[ + – ] Йоланда Хадід з доньками Джіджі та Беллою.

Раніше Фокус писав про зміну зачіски Джіджі Хадід після скандального розставання із Зейном Маліком.

Нагадаємо, Джіджі Хадід, яка навіть заявляла про завершення модельної кар'єри заради доньки, провела зимові канікули з однорічною Хай та постила фото, на яких було видно ручки та ніжки дівчинки.

Тим часом супермодель Емілі Ратаковскі показала пару фото зі свого дитинства.