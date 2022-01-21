В Сети появились первые фото дочери Джиджи Хадид и Зейна Малика

До этого знаменитость всячески скрывала свою годовалую дочь от публики.

Накануне папарацци поймали дочь 26-летней супермодели Джиджи Хадид и ее маму Иоланду на прогулке в Нью-Йорке. Это первые фото годовалой дочери знаменитости, на которых видно ее лицо, ведь родители всячески прятали девочку Хай от глаз публики, выкладывая в соцсети только фото ее ручек и ножек. Об этом пишет Daily Mail.

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[ + – ] Дочь Джиджи Хадид

Напомним, что Хай Джиджи Малик родилась в сентябре 2020 года.

[ + – ] Осенью Джиджи и Зейн разошлись после шести лет отношений.

Отцом Хай является 28-летний певец и бывший участник бой-бэнда One Direction Зейн Малик, с которым Джиджи Хадид разошлась после скандала с домашним насилием со стороны мужчины. Как известно, он напал на маму Джиджи, Иоланду Хадид, после того, как она выставила фото маленькой Хай в соцсети. Впоследствии она изъяла снимок из Интернета, однако Зейн, который сейчас активно ищет новую девушку, очень разозлился из-за невнимательности бабушки Хай.

[ + – ] Иоланда Хадид с дочерьми Джиджи и Беллой.

Ранее Фокус писал о смене прически Джиджи Хадид после скандального расставания с Зейном Маликом.

Напомним, Джиджи Хадид, ранее заявлявшая о завершении модельной карьеры ради дочери, провела зимние каникулы с годовалой Хай и постила фото, на которых были видны ручки и ножки девочки.

Тем временем супермодель Эмили Ратаковски показала пару фото из своего детства.