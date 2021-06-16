Супермодель Джиджи Хадид намекнула на завершение карьеры

Знаменитость призналась, что хочет обрести постоянство и больше времени проводить с дочерью.

26-летняя американская супермодель Джиджи Хадид в интервью изданию i-D призналась, что рождение дочери Хай, которая появилась на свет в сентябре прошлого года, а также пандемия коронавируса заставили пересмотреть жизненные приоритеты и задуматься о более серьезных вещах.

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"Прямо сейчас все приспосабливаются, и люди навсегда меняют свои установки… Это заставило меня задуматься о том, чего я хочу в будущем, что каждый должен делать в своей карьере и своей жизни. Все мои мечты о моде сбылись и я говорю: «Что теперь?». Мне не нужны еще одна обложка или рекламная кампания. Я бы предпочла оставить это новому лицу, кому-то, для кого это действительно изменит их жизнь или карьеру на данный момент. Где я могу уступить дорогу следующему поколению и сосредоточить свою энергию и время на чем-то другом? Что-то, что явно все еще в этом мире, но меняет творчески и по-другому", – рассуждает Джиджи.

Она подчеркнула, что ей нравится творческая часть показов и все, что происходит за кулисами:

"Я работаю над дизайнерскими идеями с точки зрения моего собственного бренда и сужаю его до той ниши, которую, на мой взгляд, было бы круто вывести в мир с моим именем. Должно быть, работа над чем-то для себя освобождает. Я думаю об окружающей среде. Теперь, когда я мама, мне нравится идея ходить в один и тот же офис или студию несколько дней в неделю, работать с одной и той же командой. Я задумываюсь над тем, чтобы сделать, может быть, небольшую игровую комнату для Хай на работе. То есть я хочу иметь что-то более стабильное, чем быть в другой стране, на другой съемочной площадке и с новым фотографом каждый день".

Напомним, отцом дочери модели является бывший участник группы One Direction Зейн Малик. После рождения ребенка певец заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочку, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим отцом.

Джиджи, несмотря на материнство, продолжает активно сниматься и участвовать в показах. Она входит в число самых высокооплачиваемых моделей в мире.