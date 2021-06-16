Супермодель Джіджі Хадід натякнула на завершення кар'єри

Знаменитість зізналася, що хоче знайти сталість і більше часу проводити з дочкою.

26-річна американська супермодель Джіджі Хадід в інтервʼю виданню iD зізналася, що народження дочки Хай, яка зʼявилася на світ у вересні минулого року, а також пандемія коронавірусу змусили переглянути життєві пріоритети і задуматися про більш серйозні речі.

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"Прямо зараз всі пристосовуються, і люди назавжди змінюють свої установки … Це змусило мене замислитися над тим, чого я хочу в майбутньому, що кожен повинен робити у своїй карʼєрі і свому житті. Усі мої мрії про моду збулися і я кажу: «Що тепер?». Мені не потрібні ще одна обкладинка чи рекламна кампанія. Я б воліла залишити це новому обличчю, комусь, для кого це дійсно змінить їхнє життя або карʼєру на поточний момент. Де я можу дати дорогу наступному поколінню і зосередити свою енергію і час на чомусь іншому? Щось, що явно все ще в цьому світі, але змінює творчо і по-іншому", — міркує Джіджі.

Вона підкреслила, що їй подобається творча частина показів і все, що відбувається за лаштунками:

"Я працюю над дизайнерськими ідеями з точки зору мого власного бренду і звужую його до тієї ніші, яку, на мій погляд, було б круто вивести у світ з моїм імʼям. Значить, робота над чимось для себе звільняє. Я думаю про навколишнє середовище. Тепер, коли я мама, мені подобається ідея ходити в один і той же офіс або студію кілька днів на тиждень, працювати з однією і тією ж командою. Я замислююся над тим, щоб зробити, може, невелику ігрову кімнату для Хай на роботі. Тобто я хочу мати щось більш стабільне, ніж бути в іншій країні, на іншому знімальному майданчику і з новим фотографом щодня".

Нагадаємо, батьком дочки моделі є колишній учасник групи One Direction Зейн Малік. Після народження дитини співак заявив, що назавжди змінився і ніколи не розчарує ні дочку, ні Джіджі. Він хоче бути кращим батьком.

Джіджі, незважаючи на материнство, продовжує активно зніматися і брати участь у показах. Вона входить у число найбільш високооплачуваних моделей у світі.