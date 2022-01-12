Бывший парень модели Джиджи Хадид ищет себе девушку в службе знакомств для толстушек

Зейн Малик, бывший участник группы One Direction, зарегистрировался на сайте WooPlus

28-летний Зейн Малик, который три месяца назад расстался со своей девушкой и матерью его дочери, супермоделью Джиджи Хадид, решил найти новую возлюбленную. И для этого зарегистрировался в службе знакомств для "людей с пышными формами, которые могут тут найти свою любовь и насладится ею", как сказано в описании сайта WooPlus, пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Зейн Малик расстался с Джиджи после грандиозного скандала. По словам Иоланды Хадид, бойфренд дочери поднял на нее руку. Иоланда даже хотела обратиться в полицию.

Зейн заявил, что она лжет. "Я категорически отрицаю то, что ударил Иоланду Хадид. Я отказываюсь сообщать какие либо подробности ради моей дочери. Надеюсь, что Иоланда заберет свои слова назад. В любом случае, этот конфликт должен решаться внутри семьи", — рассказал в интервью одному из изданий певец.

[ + – ] Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid [ + – ] Зейн Малик и Джиджи Хадид Фото: Instagram gigihadid

После стало известно, что Зейн и Джиджи больше не вместе, хоть и воспитывают свою дочь Хай.

А теперь бывший участник группы One Direction ищет новую девушку. Интересно, но еще в интервью Billboard в 2016 году, он рассказывал, что ему нравятся "пышные женщины, которые обладают полными формами в красивых, определенных местах".

[ + – ] Бывшая девушка Зейна Малика, Пэрри Эдвардс с новым бойфрендом Фото: Instagram perrieedwards [ + – ] Пэрри Эдвардс Фото: Instagram perrieedwards

Но при этом встречался только с моделями или же просто стройными душками. До Джиджи унего были отношения с двумя участницами шоу X-Factor – Женевой Лэйн и Ребеккой Фергюсон. Потом с участницей группы Little Mix Пэрри Эдвардс, с которой он был даже помолвлен, а потом имел недолгие отношения с моделью Нилам Гилл.