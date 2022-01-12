Колишній хлопець моделі Джіджі Хадід шукає собі дівчину в службі знайомств для товстеньких

Зейн Малік, колишній учасник гурту One Direction, зареєструвався на сайті WooPlus

28-річний Зейн Малік, який три місяці тому розлучився зі своєю дівчиною та матір'ю його дочки, супермоделлю Джіджі Хадід, вирішив знайти нову кохану. І для цього зареєструвався в службі знайомств для "людей із пишними формами, які можуть тут знайти своє кохання та насолодитися ним", як сказано в описі сайту WooPlus, пише Daily Mail.

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Зейн Малік розлучився з Джіджі після грандіозного скандалу. За словами Іоланди Хадід, бойфренд дочки підняв на неї руку. Іоланда навіть хотіла звернутися до поліції.

Зейн заявив, що вона бреше. "Я категорично заперечую те, що вдарив Іоланду Хадід. Я відмовляюся повідомляти якісь подробиці заради моєї доньки. Сподіваюся, що Іоланда забере свої слова назад. У будь-якому разі, цей конфлікт має вирішуватися всередині сім'ї", — розповів в інтерв'ю одному з видань співак.

[ + – ] Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid [ + – ] Зейн Малік та Джіджі Хадід Фото: Instagram gigihadid

Після стало відомо, що Зейн і Джіджі більше не разом, хоч і виховують свою дочку Хай.

А тепер колишній учасник гурту One Direction шукає нову дівчину. Цікаво, але ще в інтерв'ю Billboard у 2016 році, він розповідав, що йому подобаються "пишні жінки, які мають повні форми в красивих, певних місцях".

[ + – ] Колишня дівчина Зейна Маліка, Перрі Едвардс із новим бойфрендом Фото: Instagram perrieedwards [ + – ] Перрі Едвардс Фото: Instagram perrieedwards

Але при цьому зустрічався тільки з моделями або просто стрункими дівчатами. До Джіджі в нього були стосунки з двома учасницями шоу X-Factor – Женевою Лейн і Ребеккою Фергюсон. Потім із учасницею гурту Little Mix Перрі Едвардс, із якою він був навіть заручений, а потім мав недовгі стосунки з моделлю Нілам Гілл.